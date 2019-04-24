Настя Каменских всколыхнула сеть перевоплощением в Мону Лизу (видео)

Популярная певица Настя Каменских, выступающая под сценическим псевдонимом NK, наслаждается отдыхом в Париже. Артистка успела посмотреть все местные достопримечательности и даже устроила утреннюю пробежку возле Лувра. Именно с этим всемирно известным музеем оказалась напрямую связана новая видеоработа певицы – клип на песню "Обіцяю". В Instagram звезда разместила тизер ролика, на котором перевоплощается в Мону Лизу – знаменитую картину Да Винчи, которая находится именно в Лувре.

Знаменитость пообещала, что премьера состоится в четверг, 25 апреля и назвала работу "наполненной любовью".

"Довгоочікувана прем’єра "Обіцяю" сповнена коханням, що сягає у вічність. Вже завтра", - анонсировала она выход клипа.

Поклонники сообщили Насте, что ждут клип с нетерпением, а также увидели сходство между артисткой и девушкой на знаменитой картине.

"Одно лицо!", "Обалденная идея", "Ну, вы, Настена, и замахнулись!", "Код да Винчи раскрыт", "А я-то думала, на кого похожа эта картина", "Моно Настя", "Всегда оригинальная NK", "Очень ждем!" - заверили ее поклонники.

Примечательно, что локация, указанная в подписи к промо-видео, также указывает, что Настя находилась в момент публикации в знаменитом Луврском дворце. Конечно же, артистка поделилась с поклонниками фото из именитого музея. На снимках она выглядит счастливой и жизнерадостной. Звезда красуется в удобном белом свитшоте с оригинальным принтом, леггисах и черной сумкой-"бананкой" на поясе.

"Наконец-то, моя мечта сбылась! Музей Лувра прекрасен, но очень много людей", - поделилась впечатлениями певица.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники тут же сообщили артистке, что догадываются, кто оставил ей компанию во время похода в Лувр.

"Не сложно догадаться, кто твой любимый. Потап такие же фотки выставляет", "Настюша с Потапчиком в Париже?", "Шикарно вийшла Настя Каменских", "Очень красивая", "Такое солнышко!", "Какая же она классная", - писали комментаторы.

Ранее внимательные фаны Потапа и Насти заметили, что артисты делится снимками, сделанными в одинаковых локациях. Также они предположили, что парочка, которая продолжает скрывать свои отношения, остановилась в отеле "Ритц".

Также Потап и Настя Каменских успели провести вечер в теплой дружеской атмосфере с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом, а также Лилией Подкопаевой и ее любимым мужчиной Игорем Дубинским.