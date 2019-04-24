"Париж с тобой красивее": Настя Каменских показала активное утро во Франции

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица покорила своей жизнерадостной фотосессией в столице Франции

Настя Каменских наслаждается отдыхом в Франции – романтическом городе Париже. Она с восхищением гуляет по его старинным улочкам и не упускает возможности запечатлеть себя на фоне достопримечательностей. Да и компанию у девушки сама что ни на есть приятная – в европейскую столицу прилетел также и рэпер Потап, более того, поклонники заподозрили, что пара остановилась в одном отеле, правда, артисты упорно молчат на этот счет. Настя же неустанно публикует снимки своих парижсских каникул. Кстати, девушка не забывает на отдыхе и о спорте. Так, она показала в Instagram-аккаунте свое активное утро во время пробежки.

Так, Настя занималась рядом с Лувром. Локацию она выбрала очень удачную. Ведь подписчики смогли полюбоваться не только стекляной Пирамидой во дворе Наполеона, но и стройными форами певицы. Правда, кто стал автором фотосета, можно только догадываться.

"Из Парижа с любовью!" - передала она горячий привет своему тренеру Андрею Хомицкому, намекнув, что не забывает о регулярных физических нагрузках.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Также Настя показала стрит-стайл фотосессию в ультрамодном тренче, удобных укореченных джинсах и кроссовках. Жизнерадостная и улыбчивая звезда позирует на фоне местных достопримечательностей и во всю наслаждется атмосферой, царящей вокруг.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники оценили активное времяпровождение певицы и задарили ее искренними комплиментами.

"Очень стильный и расслабленный лук. Невероятно круто смотрится на Вас, Настя!", "Очень красивая", "Такая жизнерадостная", "Ты вся светишься! Выглядишь потрясающее!", "Цветешь как весна", "Все очень гармонично", "Париж намного красивее с тобой", "Очень красивая, миниатюрная", - писали восторженные фолловеры.

Напомним, что в Париж также приехали друзья и коллеги Потапа и Насти – Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом и Лилия Подкопаева с возлюбленным Игорем Дубинским. Знаменитости провели прекрасный вечер в городе любви и насладились прогулкой по Парижу.