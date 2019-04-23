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Каменских и Потап отдыхают в Париже в одном отеле? Поклонники нашли "зеленую улику" (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.04.2019 - 11:02
Каменских и Потап отдыхают в Париже в одном отеле? Поклонники нашли "зеленую улику" (видео)
Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

От цепких глаз поклонников не ускользнула важная деталь

Настя Каменских и Потап, похоже, вновь "засветились" вместе во время отдыха. По крайней мере поклонники пары увидели одну значимую деталь на их фото и видео, опубликованных на instagram-страничках.

Так, буквально в один день на страничках Каменских и Потапа появились обновления из Парижа. При этом Потап опубликовала селфи с хештегом #paris на фоне Вандомской колонны в историческом центре столицы Франции.

Потап в Париже

Потап в Париже на фоне Вандомской колонны (фото: instagram.com/realpotap)

Интересно, что позже в разделе сториз Насти Каменских опубликовала несколько видео, сделаных как раз по приезду в Париж. Так, певица сняла свой роскошный отель внутри, а также во время выхода из него. На видео отчетливо видим уже знакомую Вандомскую колонну!

Наблюдательные поклонники пары сразу же отметили эту деталь!

Каменских и Потап отдыхают в Париже в одном отеле? Поклонники нашли &quot;зеленую улику&quot; (видео)

На видео Насти Каменских из отеля видим Вандомскую колонну, а также на козырьке название отеля - "Ритц" 

И все же делать какие-то выводы еще рано. Конечно, о романе певицы и рэпера сплетничают уже давно. Сами исполнители пока что никак не комментируют эти слухи, а от прямых вопросов уходят. Более того, ни Настя, ни Потап никак не комментируют свою личную жизнь в прессе, ограничиваясь лишь общими фразами.

Поэтому нельзя достоверно утверждать, что Настя Камеснких и Потап отдыхают вместе. Быть может, пара отправилась на какой-то корпоратив или совместное выступление.

Зато можно более подробно рассмотреть отдыха Насти. Так, по опубликованному видео также становится ясно, что Каменских остановилась в отеле "Риц" в Париже, напротив которого и находится Вандомская колонна. Одна ночь в этом отеле обойдется минимум в $1000.

Также Настя уже прогулялась по Парижу и сделала знаковое фото в этом городе - с Эйфелевой башней. 

Настя Каменских в париже

Каменских и Потап отдыхают в Париже в одном отеле? Поклонники нашли &quot;зеленую улику&quot; (видео)

Напомним, ранее похудевшая Каменских в тренче восхитила внешним видом

Кстати, Настя Каменских продемонстрировала насыщенную тренировку в зале, показав, какие упражнения обычно выполняет.

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