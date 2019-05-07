ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Настя Каменских в кожаных лосинах похвасталась незабываемой неделей (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.05.2019 - 12:56
Настя Каменских в кожаных лосинах похвасталась незабываемой неделей (фото)
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских похвасталась отличным отдыхом в Турции

Настя Каменских решила поделиться с поклонниками приподнятым настроением и позитивными эмоциями от отдыха. Напомним, что певица расслаблялась и набиралась сил в Турции. Именно в этой стране Каменских отметила свой день рождения – 4 мая украинской исполнительнице исполнилось 32 года. Интересно, что даже в свой день рождения Каменских не отказалась от похода в зал. При этом конечно же был праздничный торт, друзья и Потап – рэпер также отправился в Турцию.

Вернувшись с отдыха, Настя поделилась впечатлениями. Певица подчеркнула, что прошедшая неделя была для нее незабываемой.

"Куча друзей, событий, каждый день концерты, день рождение, пляж, солнце, книги и любовь!" – написала Каменских.

Также исполнительница поинтересовалась у своих поклонникам, как прошли их выходные и получилось ли у них отдохнуть. Следует отметить, что Настя Каменских не так часто обращается в постах к своим поклонникам. Кроме того, певица неоднократно отмечала, что не читает комментарии к своим постам.

Также обращение Каменских сопроводила фото из Турции. На снимке певица позирует практически в total black образе. На Насте – черные облегающие лосины под кожу, такой же черный пиджак с ремнем на талии. Образ дополняет белая майка, массивные белые кроссовки с салатовыми вставками, а также поясная черная сумка.  К слову, поясная сумка – взрывной тренд прошлого года. Но этот удобный аксессуар так понравился модницам, что поясные сумки актуальны и в 2019 году.

Настя Каменских

Стильная Настя Каменских в Турции (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти поспешили оставить отзывы под ее фото:

  • "Какая красивая, princess"
  • "Очень красивая !!! Такие кучеряшки"
  • "Ну что тут скажешь! Как всегда красотка"
  • "Настя, ты симпатюля"
  • "Настенька, ты прекрасна!!! Ты мой человек для подражания!!! Восхищаюсь тобой!!"
  • "Богиня"
  • "Невероятно красивый задний фон"
  • "Шикарная"
  • "Топ фоточка)"
  • "Ты богиня, самая красивая кучерявая девушка"

Настя Каменских в кожаных лосинах похвасталась незабываемой неделей (фото)

Стильная Настя Каменских в Турции (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что в СМИ тем временем появилась информация, мол, Потап и Настя Каменских назначили день свадьбы

Также до этого Потап с Настей Каменских засветились в компании звездных друзей

Полет нормальный: Злата Огневич решилась на экстремальный опыт Знойная красотка: горячая Настя Каменских в бикини засветила роскошные формы
Новости Украины Настя Каменскихпевец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь