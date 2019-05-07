Настя Каменських в шкіряних лосинах похвалилася незабутнім тижнем (фото)

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських похвалилася відмінним відпочинком в Туреччині

Настя Каменських вирішила поділитися з шанувальниками піднесеним настроєм і позитивними емоціями від відпочинку. Нагадаємо, що співачка розслаблялася і набиралася сил в Туреччині. Саме в цій країні Каменських відзначила свій день народження – 4 травня українській виконавиці виповнилося 32 роки. Цікаво, що навіть у свій день народження Каменських не відмовилася від походу в зал. При цьому звичайно ж був святковий торт, друзі і Потап – репер також відправився в Туреччину.

Повернувшись з відпочинку, Настя поділилася враженнями. Співачка наголосила, що минулий тиждень був для неї незабутнім.

"Купа друзів, подій, щодня концерти, день народження, пляж, сонце, книги і любов!" – написала Каменських.

Також виконавиця поцікавилася у своїх шанувальникам, як пройшли їхні вихідні і чи вийшло у них відпочити. Слід зазначити, що Настя Каменських не так часто звертається в постах до своїх шанувальників. Крім того, співачка неодноразово зазначала, що не читає коментарі до своїх постів.

Також звернення Каменських супроводила фото з Туреччини. На знімку співачка позує практично в total black образі. На Насті – чорні лосини під шкіру, такий же чорний піджак з ременем на талії. Образ доповнює біла майка, масивні білі кросівки з салатовими вставками, а також поясна чорна сумка. До речі, поясна сумка – вибуховий тренд минулого року. Але цей зручний аксесуар так сподобався модницям, що поясні сумки актуальні і в 2019 році.

Стильна Настя Каменських в Туреччині (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті поспішили залишити відгук під її фото:

"Яка гарна, princess"

"Дуже красива!!! Такі кучеряшки"

"Ну що тут скажеш! Як завжди красуня"

"Настя, ти симпатюля"

"Настуся, ти прекрасна!!! Ти моя людина для наслідування!!! Захоплююся тобою!!"

"Богиня"

"Неймовірно красивий задній фон"

"Шикарна"

"Топ фоточка)"

"Ти богиня, сама красива кучерява дівчина"

Стильна Настя Каменських в Туреччині (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що в ЗМІ тим часом з'явилася інформація, мовляв, Потап і Настя Каменських призначили день весілля.

Також до цього Потап з Настею Каменських засвітилися в компанії зіркових друзів.