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Настя Каменських в шкіряних лосинах похвалилася незабутнім тижнем (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.05.2019 - 12:56
Настя Каменських в шкіряних лосинах похвалилася незабутнім тижнем (фото)
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських похвалилася відмінним відпочинком в Туреччині

Настя Каменських вирішила поділитися з шанувальниками піднесеним настроєм і позитивними емоціями від відпочинку. Нагадаємо, що співачка розслаблялася і набиралася сил в Туреччині. Саме в цій країні Каменських відзначила свій день народження – 4 травня українській виконавиці виповнилося 32 роки. Цікаво, що навіть у свій день народження Каменських не відмовилася від походу в зал. При цьому звичайно ж був святковий торт, друзі і Потап – репер також відправився в Туреччину.

Повернувшись з відпочинку, Настя поділилася враженнями. Співачка наголосила, що минулий тиждень був для неї незабутнім.

"Купа друзів, подій, щодня концерти, день народження, пляж, сонце, книги і любов!" – написала Каменських.

Також виконавиця поцікавилася у своїх шанувальникам, як пройшли їхні вихідні і чи вийшло у них відпочити. Слід зазначити, що Настя Каменських не так часто звертається в постах до своїх шанувальників. Крім того, співачка неодноразово зазначала, що не читає коментарі до своїх постів.

Також звернення Каменських супроводила фото з Туреччини. На знімку співачка позує практично в total black образі. На Насті – чорні лосини під шкіру, такий же чорний піджак з ременем на талії. Образ доповнює біла майка, масивні білі кросівки з салатовими вставками, а також поясна чорна сумка. До речі, поясна сумка – вибуховий тренд минулого року. Але цей зручний аксесуар так сподобався модницям, що поясні сумки актуальні і в 2019 році.

Настя Каменських

Стильна Настя Каменських в Туреччині (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті поспішили залишити відгук під її фото:

  • "Яка гарна, princess"
  • "Дуже красива!!! Такі кучеряшки"
  • "Ну що тут скажеш! Як завжди красуня"
  • "Настя, ти симпатюля"
  • "Настуся, ти прекрасна!!! Ти моя людина для наслідування!!! Захоплююся тобою!!"
  • "Богиня"
  • "Неймовірно красивий задній фон"
  • "Шикарна"
  • "Топ фоточка)"
  • "Ти богиня, сама красива кучерява дівчина"

Настя Каменських в шкіряних лосинах похвалилася незабутнім тижнем (фото)Настя Каменських в шкіряних лосинах похвалилася незабутнім тижнем (фото)

Стильна Настя Каменських в Туреччині (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що в ЗМІ тим часом з'явилася інформація, мовляв, Потап і Настя Каменських призначили день весілля.

Також до цього Потап з Настею Каменських засвітилися в компанії зіркових друзів.

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