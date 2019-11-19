"Настоящая принцесса": победительница Холостяк 9 заворожила женственным образом в Париже

Девушка улетела в фото-девичник без любимого
Экс-Холостяк 9 сезона Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова - редкий пример пары, которая действительно нашла на проекте свою любовь и смогла сохранить ее после его окончания. Влюбленные регулярно умиляют поклонников настоящей идиллией в соцсетях - они вместе живут, путешествуют и даже занимаются спортом. Впрочем, порой между ними кипят настоящие страсти - как признались молодые люди, они оба очень ревнивые. Сейчас Даша начала заниматься организацией фото-девичников за границей и укатила в очередную поездку - на этот раз в Париж.
На своей странице в Instagram девушка поделилась яркими и эффектными кадрами на фоне Эйфелевой башни. Для съемки Квиткова выбрала очень нежный и женственный наряд - она позировала в кружевном белом платье-миди, которое дополнила пояском на талии и черными ботильонами.
"Once upon a time in Paris. По шкале от 1 до 10 насколько оцениваем наряд?" - прокомментировала Даша.
Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)
Конечно же, она тут же получила множество десяток в комментариях, а также комплиментов своему образу.
Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)
Не остался в стороне и возлюбленный девушки, который в эти туры с ней не ездит.
"Скучаю", - признался Никита Добрынин.
Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)
Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)
Ранее победительница Холостяк 9 Дарья Квикова рассказала, как они с Никитой Добрыниным "выпускают пар" после разногласий и ссор.