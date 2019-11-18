"Все не было гладко": Холостяк 9 и его избранница сделали признание о ревности и быте

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Пара рассказала о своих привычках

Холостяк 9 Никита Добрынин и Дарья Квиткова - единственная пара, которая сумела сохранить долгие и крепкие отношения после окончания самого романтического проекта страны. Они регуляно радуют поклонников совместными романтичными фото и охотно рассказывают о своей жизни. Даша и Никита стали гостями программы "Проснись с Эктором" на канале "СТБ" и поговорили с известным ресторатором Эктором Хименесом-Браво о ревности и отношениях в паре.

Так, Никита отметил, что они с Дашей пережли период притирки после переезда в общую квартиру.

"Все гладко не было. Мы привыкаем к каким-то порядкам, притираемся. Я люблю в квартире минимализм, но понимаю, что девушкам нужно очень много косметики, бутылочек, для волос множество средств. И я к этому привыкал. Я понимаю, что девочке нужно больше пространства", - поделился Никита.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Пара любит завтракать вместе, за приготовление еды в начале дня в паре отвечает экс-холостяк. "Утром я сплю, а Никита готовит завтрак", - рассказала Даша.

Обычно экс-холостяк делает блюда из яиц - это омлет либо яйца всмятку. Даша же призналсь, что такие варинты утром не любит, но Никита нашел подход к гастрономическим вкусам любимой - овсянка, мюсли, гранола с йогуртом, фрукты.

Пара вместе занимается споротом, правда, они тренеруются у разных инструкторов в спортклубе. Влюбленные также обожают путешествовать и смотреть сериалы.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Кстати, Никита и Даша – еще те ревнивцы, но они стараюсь бороться с этими проявлениями. "Я очень ревнивая, хотя мне всегда казалось, что не очень", - высказалась девушка. Ее любимый далеко не ушел – его тоже одолевает время от времени чувство ревности.

"Мне кажется, что уменя испанские корни. Если появляется ревность, то она очень сильная", - рассказал шоумен.

Масла в огнь добавляют и откровенные снимки Даши в соцсетях, правда, к подобным кадрам экс-холостяк относится с пониманием.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

"В этом нет ничего плохого. Те кадры, которые у Даши, достаточно красивые и не пошлые. Я не против таких фотосессий – я только за. Если она захочет сделать какой-то красивый фотосет в белье, желательно посоветоваться со мной, чтобы я увидел кадры перед тем, как публиковать", - отметил он.

Даша призналась, что автором многих пикантных фото является Никита. "Он идеальный Инстапарень", - с улыбкой заявила девушка.

Ранее победительница Холостяк 9 Дарья Квикова рассказала, как они с Никитой Добрыниным "выпускают пар" после разногласий.