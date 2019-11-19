"Справжня принцеса": переможниця Холостяк 9 заворожила жіночним образом у Парижі

Дівчина полетіла до фото-дівич-вечір без коханого
Екс-Холостяк 9 сезону Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова - рідкісний приклад пари, яка дійсно знайшла на проекті свою любов і змогла зберегти її після його закінчення. Закохані регулярно розчулюють шанувальників справжньою ідилією в соцмережах - вони разом живуть, подорожують і навіть займаються спортом. Втім, іноді між ними киплять справжні пристрасті - як зізналися молоді люди, вони обидва дуже ревниві. Зараз Даша почала займатися організацією фото-турів для дівчат за кордоном і поїхала в чергову поїздку - на цей раз в Париж.
На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася яскравими і ефектними кадрами на тлі Ейфелевої вежі. Для зйомки Квіткова вибрала дуже ніжний і жіночний наряд - вона позувала в мереживній білій сукні-міді, яку доповнила пояском на талії і чорними ботильйонами.
"Once upon a time in Paris. За шкалою від 1 до 10 наскільки оцінюємо наряд?" - прокоментувала Даша.
Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)
Звичайно ж, вона тут же отримала безліч десяток в коментарях, а також компліментів своєму образу.
Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)
Не залишився осторонь і коханий дівчини, який в ці тури з нею не їздить.
"Сумую", - зізнався Микита Добринін.
Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)
Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)
Раніше переможниця Холостяк 9 Дар'я Квикова розповіла, як вони з Микитою Добриніним "випускають пару" після розбіжностей і сварок.