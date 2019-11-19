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"Справжня принцеса": переможниця Холостяк 9 заворожила жіночним образом у Парижі

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.11.2019 - 12:11
"Справжня принцеса": переможниця Холостяк 9 заворожила жіночним образом у Парижі
Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Дівчина полетіла до фото-дівич-вечір без коханого

Екс-Холостяк 9 сезону Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова - рідкісний приклад пари, яка дійсно знайшла на проекті свою любов і змогла зберегти її після його закінчення. Закохані регулярно розчулюють шанувальників справжньою ідилією в соцмережах - вони разом живуть, подорожують і навіть займаються спортом. Втім, іноді між ними киплять справжні пристрасті - як зізналися молоді люди, вони обидва дуже ревниві. Зараз Даша почала займатися організацією фото-турів для дівчат за кордоном і поїхала в чергову поїздку - на цей раз в Париж.

На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася яскравими і ефектними кадрами на тлі Ейфелевої вежі. Для зйомки Квіткова вибрала дуже ніжний і жіночний наряд - вона позувала в мереживній білій сукні-міді, яку доповнила пояском на талії і чорними ботильйонами.

"Once upon a time in Paris. За шкалою від 1 до 10 наскільки оцінюємо наряд?" - прокоментувала Даша.

&quot;Справжня принцеса&quot;: переможниця Холостяк 9 заворожила жіночним образом у Парижі

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Звичайно ж, вона тут же отримала безліч десяток в коментарях, а також компліментів своєму образу.

&quot;Справжня принцеса&quot;: переможниця Холостяк 9 заворожила жіночним образом у Парижі

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Не залишився осторонь і коханий дівчини, який в ці тури з нею не їздить.

"Сумую", - зізнався Микита Добринін.

&quot;Справжня принцеса&quot;: переможниця Холостяк 9 заворожила жіночним образом у Парижі

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

  • Справжня принцеса
  • Неймовірно
  • 100. Це ідеально
  • Дуже гарне плаття
  • Як гарно, просто неймовірно, наряд-100000/10
  • Плаття просто 10!!!
  • Вау, на всі 10,тобі дуже личить такі жіночні сукні
  • Плаття шикарне
  • Кайфовая
  • Дуже красиво
  • 10 ти нейймовірна
  • Яке чудове плаття!!!!
  • Дуже гарні фото
  • Шикарне плаття
  • Бозєєєє. Ця сукня просто неперевершена,я в житті ще не бачила сукню,щоб настільки мені подобалась!!! Я її фасоном шила свою власну весільну сукню

&quot;Справжня принцеса&quot;: переможниця Холостяк 9 заворожила жіночним образом у Парижі

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Раніше переможниця Холостяк 9 Дар'я Квикова розповіла, як вони з Микитою Добриніним "випускають пару" після розбіжностей і сварок.

"Все не було гладко": Холостяк 9 і його обраниця зробили зізнання про ревнощі і побут А як же Даша? Холостяк 9 засвітився в обнімку з відомою співачкою
Новини України ХолостякМикита Добринін
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