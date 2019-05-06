"Наслаждаемся":Лилия Ребрик с мужем посетила главную достопримечательность Парижа

Телеведущая Лилия Ребрик решила провести майские праздники в городе любви и романтики Париже. В столицу Франции звезда прилетела с мужем, хореографом Андреем Диким. Она призналась, что всегда мечтала побывать в этом городе и ее заветное желание сбылось. Пара успела подняться на Эйфелеву башню и устроить романтический фотосет на фоне главных достопримечательностей. Свежей порцией ярких снимков знаменитость поделилась в Instagram

Лилия рассказала, что по Парижу они с мужем предпочитают передвигаться пешком. Им удалось попасть в Лувр, правда, пришлось выстоять огромную очередь. Телеведущая опубликовала фотосессию на улицах города, позируя в самых популярных локациях.

"Наша подорож Парижем продовжується. Новий день - нові враження... Сьогодні ми були в Луврі. Неможливо передати всієї краси, як би не намагався Лувр сфотографувати. Це дійсно треба бачити. "Красота - в глазах смотрящего". Вистояли черги, щоб попасти в Лувр, щоб побачити Мону Лізу, Венеру Мілоську... Насолоджуємося... Свідомо ходимо пішки!" - написала она.

Лилии Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Комментариях подписчики восхитились жизнерадостностью и энергии Лилии и ее мужа. Они похвалили супругов за то, что те умеют сохранять романтику и огонек страсти в браке.

Лилии Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Супeр, по ваших обличчях читається нeймовірнe задоволeння від подорожі", "Вы шикарная!Я восхищаюсь Вами, Вы всегда в тонусе, всегда счастливая, я сама такая и восхищаюсь такими людьми!", "Дуже красиві!", "Вам можна тільки позаздрити", "Класс, молодцы, так и надо!" - отмечали поклонники пары.

Ранее Лилия Ребрик вызвала восхищение в сети фото младшей дочери Полины.

Напомним, что Лилия Ребрик продемонстрировала обложку модного журнала, для котрого снялась в семейном фотосете вместе с мужем и двумя дочками.