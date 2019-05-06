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Лилия Ребрик с мужем отдались чувствам в Париже

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.05.2019 - 15:13
Лилия Ребрик с мужем отдались чувствам в Париже
Семья Лилии Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая осталась в восторге от французской столицы

Популярна телеедущая Лилия Ребрик владеет собственным секретом счастливых отношений в браке. Она призналась, что для поддержания градуса романтики и страсти иногда стоит оставаться наедине с любимими и отправиться в совместное путишествие. Так, теледива решила устроить с мужем, хореографом Андреем Диким уикенд в городе любви Париже. Знаменитость буквально забросала Instagram счастливыми фото на фоне французских достопримечательностей.

Ведущая с удовольствием позировала возле главной парижской локации для съемок – Эйфелевой башни. Она не удержалась от поцелуя с мужем, который запечатлела на камеру. Пара поднялась на верх и полюбовалась вечерним городом, утопающим в огнях.

"Мрії існують для того, щоб вони здійснювалися! Андрій Дикий, щастя є!" - подписала она кадр с поцелуем у символа Парижа.

Лилия Ребрик с мужем отдались чувствам в Париже

Лилии Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Франция так вдохновила теледиву, что она "заговорила" на французском языке, оставив подпись под романтическим фотосетом с любимым мужчиной.

"Сегодня был необычный день. Я счастлива! Мы поднялись на вершину Эйфелевой башни. Это была моя мечта", - призналась Лилия.

Поклонники оценили снимки пары, которая неизменно радует их своими светящимися от счастья кадрами. Многие отметили, что Лилия и Андрей выглядят влюбленными и очаровательными.

 

Лилии Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Приємно бачити що незважаючи на роботу, дітей і буденні справи ви знаходите час на романтику. Ви великий приклад, як можна знаходити час для двох", "Ви такі гарні!", "Очень красивые фото, вы молодцы", "Після Вашої подорожі теж захотілося в Париж! Ви прекрасні! Чарівна пара!", "Як гарно і магнітично!" - писали комментаторы.

В сториз она показала больше счастливых кадров на улочках Парижа, по которым с удовольствием прошлась с мужем.

Ранее Лилия Ребрик умилила фото младшей дочери Полины, показав, как выглядела кроха буквально после родов.

Напомним, что телеведущая Лилия Ребрик  показала обложку модного глянца, для которого снялась с мужем Андреем Диким и дочурками.

Кстати, Лилия Ребрик восхитила семейными фото, ведь в этом году она впервые вчетвером отпраздновала Пасху 2019. 

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