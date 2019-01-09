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"Нашлю діарею і прищі": Оля Полякова різко відповіла недоброзичливцям дочки

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.01.2019 - 21:42
"Нашлю діарею і прищі": Оля Полякова різко відповіла недоброзичливцям дочки
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка звернулася до недобозичливців дочки, яка дуже засмутилась через негативу в мережі

Старша дочка української поп-діви Олі Полякової, яка показала яскраві фото, зроблені в Таїланді, відповіла недоброзичливцям, які активно її критикують. Під емоційним постом дівчинки в Instagram на її захист стала знаменита мама.

Всім незадоволеним Маша порадила відписатися від її сторінки, а не писати невтішні коментарі.

"Якщо я вам не подобаюсь, то просто відпишіться, не треба зганяти на мені свій негатив!" - звернулася вона до хейтерів.

&quot;Нашлю діарею і прищі&quot;: Оля Полякова різко відповіла недоброзичливцям дочки

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Оля Полякова вирішила підтримати дочку і також залишила послання її недоброзичливцям з властивим їй гумором.

"Моя дитинко! Я наслала на всіх твоїх недоброзичливців діарею і прищі, вони тепер сидять в туалеті і не можуть писати тобі гидоти", - запевнила "суперблондинка" засмучену Марію.

&quot;Нашлю діарею і прищі&quot;: Оля Полякова різко відповіла недоброзичливцям дочки

Скріншот коментаря Олі Полякової (instagram.com/mashapolyakova)

Підписники дівчинки також почали активно її підтримувати і запевняти в тому, що писати гидоти можуть лише люди з проблемами, а сама дівчина виглядає приголомшливо, тому їй нічого звертати увагу на неконструктивну критику злостивців.

"Машуня, ти симпатична дівчинка! Не звертай уваги на заздрісників", "Ти чого, ти дуже красива і мила не слухай інших", "Машуля, не бери ти негатив, адже поки не приймаєш він належить тому хто його випромінює! Ти дуже гарна!", "Маша не звертай уваги на дурних і заздрісних людей", - відзначали читачі.

&quot;Нашлю діарею і прищі&quot;: Оля Полякова різко відповіла недоброзичливцям дочки

&quot;Нашлю діарею і прищі&quot;: Оля Полякова різко відповіла недоброзичливцям дочки

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, що Оля Полякова, яка зараз відпочиває і працює в Майамі, запропонувала колезі Ані Лорак і її подрузі спортсменці Лілії Подкопаєвій зустрітися і разом повечеряти.

Раніше Оля Полякова злякала підписників худобою, опублікувавши пляжний знімок в купальнику. Тоді недобозичливці ракритиковали її за те, що вона нібито виглядає виснаженою.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Оля Полякова
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