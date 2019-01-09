"Нашлю діарею і прищі": Оля Полякова різко відповіла недоброзичливцям дочки

Співачка звернулася до недобозичливців дочки, яка дуже засмутилась через негативу в мережі
Старша дочка української поп-діви Олі Полякової, яка показала яскраві фото, зроблені в Таїланді, відповіла недоброзичливцям, які активно її критикують. Під емоційним постом дівчинки в Instagram на її захист стала знаменита мама.
Всім незадоволеним Маша порадила відписатися від її сторінки, а не писати невтішні коментарі.
"Якщо я вам не подобаюсь, то просто відпишіться, не треба зганяти на мені свій негатив!" - звернулася вона до хейтерів.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Оля Полякова вирішила підтримати дочку і також залишила послання її недоброзичливцям з властивим їй гумором.
"Моя дитинко! Я наслала на всіх твоїх недоброзичливців діарею і прищі, вони тепер сидять в туалеті і не можуть писати тобі гидоти", - запевнила "суперблондинка" засмучену Марію.
Скріншот коментаря Олі Полякової (instagram.com/mashapolyakova)
Підписники дівчинки також почали активно її підтримувати і запевняти в тому, що писати гидоти можуть лише люди з проблемами, а сама дівчина виглядає приголомшливо, тому їй нічого звертати увагу на неконструктивну критику злостивців.
"Машуня, ти симпатична дівчинка! Не звертай уваги на заздрісників", "Ти чого, ти дуже красива і мила не слухай інших", "Машуля, не бери ти негатив, адже поки не приймаєш він належить тому хто його випромінює! Ти дуже гарна!", "Маша не звертай уваги на дурних і заздрісних людей", - відзначали читачі.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, що Оля Полякова, яка зараз відпочиває і працює в Майамі, запропонувала колезі Ані Лорак і її подрузі спортсменці Лілії Подкопаєвій зустрітися і разом повечеряти.
Раніше Оля Полякова злякала підписників худобою, опублікувавши пляжний знімок в купальнику. Тоді недобозичливці ракритиковали її за те, що вона нібито виглядає виснаженою.
Відео: РБК-Україна