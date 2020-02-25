Нашла в Голливуде сестер: Кейт Миддлтон оказалась родственницей популярных актрис

Кейт Миддлтон – супруга принца Уильяма, икона стиля и всенародная любимица, которую никогда не оставят в покое журналисты. Они уже выведали много тайн из прошлого знаменитости. Узнали все о ее происхождении. Выяснили, с кем из родственников Кейт пришлось перестать общаться с момента вступления в королевскую семью. А сейчас начали искать кровные связи с голливудскими знаменитостями. И нашли!

Кейт Миддлтон изучают от и до (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На днях портал People опубликовал список знаменитостей и их дальних родственников, в связь которых поверить очень трудно. Оказывается, Кейт Миддлтон является родственницей знаменитых сестер-актрис Дакоты и Эль Фаннинг. Обе девушки пользуются огромной популярностью в Голливуде. Последние роли Дакоты – в фильме «Однажды… в Голливуде», «Восемь подруг Оушена». Эль можно увидеть в «Малефисенте» и «Дождливый день в Нью-Йорке».

Эль Фаннинг (фото: instagram.com/ellefanning)

Так, специалисты, которые занимаются изучением родословных, выяснили: Эль и Дакота являются дальними (а именно 21-юродными) кузинами Миддлтон. Интересно, что одна из девушек – 21-летняя Эль, даже прокомментировала эту информацию. Она сказала: «Это так странно, какое-то безумие! Я всегда мечтала о том, чтобы кто-то исследовал мою родословную, но не думала, что получу такой неожиданный результат. Но все равно я благодарна специалистам».

Джеймс и Ализе (фото: instagram.com/jmidy)

Напомним, у Кейт Миллдтон есть еще один знаменитый родственник – брат Джеймс, жизнь которого стала волновать публику после замужества старшей сестры. Недавно 32-летний английский предприниматель решил связать себя узами брака с 29-летней возлюбленной – французской финансисткой Ализе Тевене. И журналисты тут же принялись изучать факты из жизни будущей родственницы Кейт. Оказалось, что девушка – весьма достойная партия: говорит на трех языках, строит карьеру, а еще ведет активный образ жизни.