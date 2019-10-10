Еще красивее: Анджелина Джоли покорила Лондон роскошным серебристым нарядом

Анджелина Джоли (фото: instagram.com/disneymaleficent)

Актриса блистает на премьере фильма в Лондоне

Анджелина Джоли продолжает покорять мир не только своей новой картиной, но и сказочными нарядами. В этот раз она отправилась в Лондон, где продемонстрировала очередной из них. Для нового выхода 44-летняя актриса, которая уже показала массу сексуальных и несколько мрачных образов, решила выбрать наряд максимально светлый и сказочный.

Аджелина с детьми на премьере (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Она вышла на красную дорожку в дымчатом платье с пышной юбкой, легкой накидкой и длинным шлейфом от Ralph & Russo, расшитом серебристыми камнями и блестками. Максимально женственное, украшенное на груди золотистыми лентами, оно сделало образ актрисы легким и сияющим. Дополнили его массивные серьги-подвески с камнями, лаконичная укладка с плетением и яркий макияж с акцентом на алые губы.

Анджелина Джоли и Эль Фаннинг (фото: instagram.com/disneymaleficent)

Компанию на красной дорожке ей вновь составили дети: в этот раз фильм посетили 13-летняя Шайло, 14-летняя Захара, а также 11-летние Вивьен и Нокс. И снова ярче всех образ выбрала приемная дочь Анджелины – Захара. Она надела черное в мелкий белый горошек пышное платье со множеством оборок и широким поясом на талии. Остальные дети оделись весьма просто – в черно-белой гамме.

Анджелина выглядит, словно сказочная принцесса (фото: instagram.com/disneymaleficent)

Еще одна звезда фильма – Эль Фаннинг – пришла в не менее роскошном виде. Она выбрала бледно-зеленого оттенка платье с корсетом, сверху украшенное полупрозрачной сеткой-накидкой с камнями. Дополнили наряд крупные серьги. Волосы она заплела в лаконичную укладку, а макияж сделала в нежных тонах. А вот Мишель Пфайффер в это раз на красной дорожке не появилась. Анджелина и Эль, которые тоже сдружились за время съемок, позировали вместе фотографам, веселились и раздавали автографы.

Напомним, на днях Джоли появилась в Риме в черном роскошном платье от Atelier Versace. А перед этим она блистала во всех смыслах на премьере в Токио. К слову, для японской столицы она также выбрала наряд от Ralph & Russo.