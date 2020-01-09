Кейт Миддлтон – 38: самые интересные факты о герцогине Кембриджской

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Топ малоизвестных фактов о герцогиня Кембриджской

Кейт Миддлтон – герцогиня с безупречными манерами, любящая жена, заботливая мама, икона стиля… Такой ее привыкли видеть миллионы поклонников по всему миру. Но это еще далеко не все грани Кейт. В честь 38-летия знаменитой британской красотки мы собрали топ-38 малоизвестных и очень интересных фактов, которые полной мерой раскроют эту неординарную личность.

Кейт Миддлтон отмечает 38-летие (фото: instagram.com/kensingtonroyal)