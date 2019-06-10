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Нашла в белье: Тоня Матвиенко поделилась невероятной историей песни "Дитячий сміх"

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.06.2019 - 13:16
Нашла в белье: Тоня Матвиенко поделилась невероятной историей песни "Дитячий сміх"
Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Оказалось, что слова к песне были написаны еще три года назад

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Україна", побывали на съемках клипа Тони Матвиенко на песню "Дитячий сміх" и узнали, почему Тоня много лет не могла записать эту композицию.

Оказалось, что текст песни "Дитячий сміх" Арсен Мирзоян написал и подарил Тоне еще три года назад. Текст потерялся, а вспомнить его никто не мог.

"Она мне так понравилась, что я сразу спрятала эти бумажки и подумала, что, когда придет время, я ее запишу. И я ее потеряла... Говорю: "Арсен, скажи, что ты тогда написал?", а он отвечает: "Я уже не вспомню, забыл все", – поделилась Тоня Матвиенко в эфире "Ранку з Україною".

Арсен Мирзоян с дочкой Ниной

Арсен Мирзоян с дочкой Ниной (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Все это время Тоня помнила о песне. В конце концов текст случайно нашелся.

"Честно? Нашла в белье, – смеясь, рассказывает Тоня Матвиенко в эфире канала "Україна". –Когда в ящик засовывала, бумажки подогнулись и упали под стенку".

Клип станет дебютом для младшей дочери Тони, трехлетней Нины. Поддерживает ли Арсен Мирзоян решение жены?

"Это Тонино решение, её творческий полет. Если она так хочет, то и я её поддерживаю!" – комментирует Арсен Мирзоян.

Тоня Матвиенко - Дитячий Сміх

Отметим, что в съемках нового клипа приняли участие 23 ребенка. Среди них были и дети певицы Ирины Билык и телеведущей Валентины Хамайко, а также маленькая дочь Тони и Арсена, Нина. Отметим, что песня интересная и одной из вокальных партий, в записи которой принимали участники киевского детского фольклорного коллектива “Зернышко”, а саунд-продюсером трека выступил один из самых прогрессивных саунд-продюсеров Украины – Томаш Лукач.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко посвятила мужу новый клип на песню "Доберман".

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Новости Украины Тоня МатвиенкоклипАрсен Мирзоян
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