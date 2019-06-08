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"Найди 10 отличий": Тоня Матвиенко показала подросшую дочь Нину

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.06.2019 - 11:54
"Найди 10 отличий": Тоня Матвиенко показала подросшую дочь Нину
Фото: Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян (instagram.com/tonya_matvienko)

Певица очаровала фанов забавным фото дочки с мужем

Тоня Матвиенко - счастливая жена и мать и с удовольствием показывает поклонникам кадры из своей семейной жизни. Певица опубликовала забавное фото, на котором запечатлены ее муж Арсен Мирзоян и их трехлетняя дочка Нина. Папа и дочь сидят за столом и едят сладости, при этом на их лицах застыло одинаковое выражение.

"Найди 10 отличий", - шутливо подписала очаровательный снимок Матвиенко.

Растроганные подписчики поспешили оставить свои отзывы. При этом их мнения разошлись - некоторые считают, что маленькая Нина копия папы, а другим она больше похожа на маму.

&quot;Найди 10 отличий&quot;: Тоня Матвиенко показала подросшую дочь Нину

Фото: Арсен Мирзоян с дочкой Ниной (instagram.com/tonya_matvienko)

Нашлись также фолловеры, которые раскритиковали стрижку девочки.

  • "Девочка копия мамы, но почему с такой прической и одета так, она же девочка"
  • "Нема вiдмiностей! Татова доня! Та й по тому!"
  • "Мені схожа на Тоню"
  • "Копия папа..а беспорядок в голове кто пишет гадости, наверное гормон вредности у людей зашкаливает вот и начинают писать"
  • "ДА уж бросается в глаза сразу, что у ребенка на голове беспорядок"
  • "Татусева копія"
  • "Зачем так стричь девочку?"
  • "На тата зовсiм не схожа. Бiльше на бабусю"
  • "Миле дитятко. Тільки чому так пострижена?...ну не по-дівчачі взагалі зачіска"
  • "Не схожі взагалі. На бабусю більше"
  • "Ну оооочень похожа!"
  • "Очень на бабушку Нину похожа"
  • "Папина доця"
  • "Більше на матусю схожа, тільки що Ніна брюнетка"

&quot;Найди 10 отличий&quot;: Тоня Матвиенко показала подросшую дочь Нину

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_matvienko)

В последнее время Матвиенко частенько делится новыми фото с дочуркой.

&quot;Найди 10 отличий&quot;: Тоня Матвиенко показала подросшую дочь Нину&quot;Найди 10 отличий&quot;: Тоня Матвиенко показала подросшую дочь Нину

Фото: дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна Нина (instagram.com/tonya_matvienko)

Напомним, Тоня Матвиенко посвятила мужу новый клип на песню "Доберман".

Ранее Тоня Матвиенко умилила сеть забавным танцем младшей дочери со знаменитой бабушкой – украинской легендой Ниной Матвиенко.

Кстати, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поделились интимными подробностями. До этого пара раскрыла подробности своего судьбоносного знакомства

"Мы похожи?" Анна Седокова очаровала сеть фото с повзрослевшей дочерью Тоня Матвиенко посвятила мужу новый клип на песню "Доберман" (видео)
Новости Украины Тоня МатвиенкоАрсен Мирзояндочь
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