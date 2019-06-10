Знайшла в білизні: Тоня Матвієнко поділилася неймовірною історією пісні "Дитячий сміх"

Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Виявилося, що слова до пісні були написані ще три роки тому

Журналісти програми "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", побували на зйомках кліпу Тоні Матвієнко на пісню "Дитячий сміх" і дізналися, чому Тоня багато років не могла записати цю композицію.

Виявилося, що текст пісні "Дитячий сміх" Арсен Мірзоян написав і подарував Тоні ще три роки тому. Текст загубився, а згадати його ніхто не міг.

"Вона мені так сподобалася, що я відразу сховала ці папірці і подумала, що, коли прийде час, я її запишу. І я її втратила... Кажу: "Арсен, скажи, що ти написав?", а він відповідає: "Я вже не згадаю, забув все", – поділилася Тоня Матвієнко в ефірі "Ранку з Україною".

Арсен Мірзоян з донькою Ніною (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Весь цей час Тоня пам'ятала про пісню. Врешті-решт текст випадково знайшовся.

"Чесно? Знайшла в білизні, – сміючись, розповідає Тоня Матвієнко в ефірі каналу "Україна". – Коли в ящик засовувала, папірці підігнулися і впали під стінку".

Кліп стане дебютом для молодшої дочки Тоні, трирічної Ніни. Чи підтримує Арсен Мірзоян рішення дружини?

"Це рішення Тоні, її творчий політ. Якщо вона так хоче, то і я її підтримую!" – коментує Арсен Мірзоян.

Тоня Матвієнко - Дитячий Сміх

Відзначимо, що в зйомках нового кліпу взяли участь 23 дитини. Серед них були і діти співачки Ірини Білик і телеведучої Валентини Хамайко, а також маленька дочка Тоні й Арсена, Ніна. Зазначимо, що пісня цікава і однією з вокальних партій, в записі якої брали участь діти київського дитячого фольклорного колективу "Зернятко", а саунд-продюсером треку виступив один з найбільш прогресивних саунд-продюсерів України – Томаш Лукач.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко присвятила чоловікові новий кліп на пісню "Доберман".