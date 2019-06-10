ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Знайшла в білизні: Тоня Матвієнко поділилася неймовірною історією пісні "Дитячий сміх"

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.06.2019 - 13:16
Знайшла в білизні: Тоня Матвієнко поділилася неймовірною історією пісні "Дитячий сміх"
Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Виявилося, що слова до пісні були написані ще три роки тому

Журналісти програми "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", побували на зйомках кліпу Тоні Матвієнко на пісню "Дитячий сміх" і дізналися, чому Тоня багато років не могла записати цю композицію.

Виявилося, що текст пісні "Дитячий сміх" Арсен Мірзоян написав і подарував Тоні ще три роки тому. Текст загубився, а згадати його ніхто не міг.

"Вона мені так сподобалася, що я відразу сховала ці папірці і подумала, що, коли прийде час, я її запишу. І я її втратила... Кажу: "Арсен, скажи, що ти написав?", а він відповідає: "Я вже не згадаю, забув все", – поділилася Тоня Матвієнко в ефірі "Ранку з Україною".

Арсен Мирзоян с дочкой Ниной

Арсен Мірзоян з донькою Ніною (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Весь цей час Тоня пам'ятала про пісню. Врешті-решт текст випадково знайшовся.

"Чесно? Знайшла в білизні, – сміючись, розповідає Тоня Матвієнко в ефірі каналу "Україна". – Коли в ящик засовувала, папірці підігнулися і впали під стінку".

Кліп стане дебютом для молодшої дочки Тоні, трирічної Ніни. Чи підтримує Арсен Мірзоян рішення дружини?

"Це рішення Тоні, її творчий політ. Якщо вона так хоче, то і я її підтримую!" – коментує Арсен Мірзоян.

Тоня Матвієнко - Дитячий Сміх

Відзначимо, що в зйомках нового кліпу взяли участь 23 дитини. Серед них були і діти співачки Ірини Білик і телеведучої Валентини Хамайко, а також маленька дочка Тоні й Арсена, Ніна. Зазначимо, що пісня цікава і однією з вокальних партій, в записі якої брали участь діти київського дитячого фольклорного колективу "Зернятко", а саунд-продюсером треку виступив один з найбільш прогресивних саунд-продюсерів України – Томаш Лукач.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко присвятила чоловікові новий кліп на пісню "Доберман".

Andreas представляє свій новий трек "Ти будеш моєю" (відео) Джамала в новому кліпі Solo показала свій внутрішній пошук в кришталевому замку (відео)
Новини України Тоня МатвиенкоклипАрсен Мирзоян
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся