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Дочь Тони Матвиенко дебютировала в съемках клипа своей звездной мамы (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.06.2019 - 10:49
Дочь Тони Матвиенко дебютировала в съемках клипа своей звездной мамы (видео)
Фото: пресс-служба

Певица Тоня Матвиенко презентовала новую видеоработу "Дитячий сміх", которую посвятила всем детям Украины

Тоня Матвиенко выпустила новую видеоработу к песне “Дитячий сміх”, автором которой является муж певицы Арсен Мирзоян. Он вдохновился первыми эмоциями дочери Нины, которая родилась в семье артистов. В трех куплетах описаны первые эмоции маленького человечка.

Как вспоминает артистка, слова песни были зафиксированы на бумаге, которая потерялась и считалась потерянной. Впоследствии текст нашелся, что побудило певицу записать и презентовать песню безотлагательно.

“Первый год жизни ребенка — непростой для родителей. Арсен всегда был рядом. Он на своем опыте знает, что для родителей значат детские слезы, и какую радость доставляет детский смех. В этой песне — искренние слова”, — делится Матвиенко.

Тоня Матвиенко - Дитячий Сміх

Режиссер-оператор клипа Андрей Корень ставил целью отразить искренние детские эмоции. Поэтому команде пришлось хорошо работать еще и в качестве психологов, драматических актеров и юмористов, строя особенно легкую коммуникацию, с юмором и весельем. Дополнительные сложности создавали возрастные особенности актеров: самому младшему из которых всего два, остальные — дети без съемочного опыта.

Тоня Матвієнко
Тоня Матвиенко (фото: пресс-служба)

Всего в съемках приняли участие 23 ребенка. Среди них были и дети певицы Ирины Билык и телеведущей Валентины Хамайко, а также маленькая дочь Тони и Арсена, Нина. Отметим, что песня интересная и одной из вокальных партий, в записи которой принимали участники киевского детского фольклорного коллектива “Зернышко”, а саунд-продюсером трека выступил один из самых прогрессивных саунд-продюсеров Украины – Томаш Лукач.

“Дитячий сміх” я посвятила всем детям нашей страны. Любая мама знает, что чужих детей не бывает. Звук детского смеха придает сил и вдохновения творить, работать, изменять жизнь вокруг себя. Он всегда напоминает, что в пространстве, которое мы создаем вокруг себя, жить нашим детям”.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко посвятила мужу новый клип на песню "Доберман".

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