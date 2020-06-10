Наша сила — в любви: Настя Каменских очаровала нежным фото в объятиях Потапа

Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса Настя Каменских и Потап регулярно делятся с поклонниками моментами своей повседневной жизни - к примеру, недавно супруги показали свой воскресный обед и вызвали споры в сети из-за содержимого тарелок. А свежий кадр в Instagram певицы вышел более романтический и нежный.

На снимке 33-летняя Настя и 39-летний Алексей запечатлены в объятиях друг друга на фоне буйной зелени. Артистка одета в белую рубашку, верхние пуговицы которой игриво расстегнуты, и светлые джинсы. Ее пышные кудри распущены, на лице легкий нюдовый макияж, а глаза мечтательно закрыты. Потап же позировал в белой рубашке и синей кепке.

Скорее всего, снимок был сделан во время одного из отпусков пары.

Настя Каменских и Потап растрогали нежностью на чувственном фото (фото: instagram.com/kamenskux)

"Наша сила — в любви", — трогательно написала звезда в подписи.

Менее чем за сутки фото набрало более 200 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев от поклонников этой яркой пары.

Так няшно

Как всегда прекрасные

Так романтично

АААААААА КАКИЕ ВЫ КЛАССНЫЕ!!!!

Прекрасная пара!!

Красивая пара, мы вас любим

Это правда!

Хороший кадр

Каждый раз, глядя на такие ваши фото, кажется, что прикасаясь друг другу вы душами сливаетесь в одного человека! БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

Анастасия, Вы невероятно красивая девушка!супер!

Невозможно на Вас смотреть без улыбки. прекрасные

Очень нежно и трогательно

Нереальные

аааа какие вы классные!!!любила вас протяжение 10 лет а щас люблю еще больше!!! вы очень красивая пара!!!)))

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Потап и Каменских вызвали ажиотаж своим воскресным обедом и дачными буднями.