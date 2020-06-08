ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Желтое настроение: Настя Каменских раскрыла секрет активного и интересного лета

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.06.2020 - 19:55
Желтое настроение: Настя Каменских раскрыла секрет активного и интересного лета
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица поделилась секретами хорошего лета

Настя Каменских не перестает радовать своих поклонников новыми фотографиями и постами в Instagram. На этот раз популярная украинская певица поделилась секретами активного и интересного лета, и показала новое счастливое фото в желтом свитере.

Артистка поздравила всех с началом новой недели, и посоветовала обязательно добавить в свои планы на лето какой-то новый навык, а также все заранее спланировать. Тогда лето будет активным и интересным.

При этом она подчеркнула, что не нужно планировать слишком много дел одновременно. Необходимо поставить себе на день 2-3 основные задачи. И если вы с ними справились, тогда уже можно увеличивать их количество.

"И маленькими шажками вы придете к цели!" – отметила певица.

Желтое настроение: Настя Каменских раскрыла секрет активного и интересного лета

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Пользователи сети также прокомментировали новый пост Каменских.

  • Классное фото;
  • Нормально, у нас солнышко светит;
  • Желтое настроение;
  • Юхуууу! Я не люблю много планировать, лучше меньше - и себя похвалить, чем вечером видеть список невыполненных дел;
  • Работаем, но выходные прошли активно, новые места, активный отдых. Эх, столько еще планов и новых мест!
  • Какая вы классная;
  • Боже мой какая милашка, мы вас очень любим.

Желтое настроение: Настя Каменских раскрыла секрет активного и интересного лета

Желтое настроение: Настя Каменских раскрыла секрет активного и интересного лета

Желтое настроение: Настя Каменских раскрыла секрет активного и интересного лета

Желтое настроение: Настя Каменских раскрыла секрет активного и интересного лета

Желтое настроение: Настя Каменских раскрыла секрет активного и интересного лета

Скриншоты с Instagram

Напомним, Потап и Каменских вызвали ажиотаж своим воскресным обедом и дачными буднями.

Ранее горячая Настя Каменских засветила экстремальное декольте на дерзком фото.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Настя Каменскихшоубиз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь