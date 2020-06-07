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Потап и Каменских вызвали ажиотаж своим воскресным обедом и дачными буднями

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.06.2020 - 18:35
Потап и Каменских вызвали ажиотаж своим воскресным обедом и дачными буднями
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Потап показал, что не боится тяжелой физической работы

Потап и Настя Каменских живут за городом, поэтому имеют возможность проводить максимальное колличество времени на свежем воздухе. С наступлением тепла пара выходит поесть на терассу дома. Как-то Потап похвастался, что его жена отличная хозяйка, она готовит вкусные и полезные блюда, а особенно ему нравятся котлеты из кролика. Так, рэпер решил показать воскресный обед с любимой на свежем воздухе и содержимое тарелки оказалось вовсе не таким, как ожидали поклонники.

Так, Потап сфотографировал улыбчивую Настю, котрая разместилась за столом. Перед ней – тарелка с гречкой и четырмя сосисками. А вот содержимое блюда продюсера – солиднее: 6 сосисок и каша. Рядом стоит салатница со свежими овощами. К слову, Настя призналась, что лишь на карантине начла есть помидоры.

"С праздничком", - коротко подписал кадр Потап, ведь 7 июня православный мир празднует Троицу.

Потап и Каменских вызвали ажиотаж своим воскресным обедом и дачными буднями

Фото: Потап показал содержимое обеденной тарелки и красотку-жену (instagram.com/realpotap)

Поклонники стали живо обсуждать содержимое звездных тарелок и посчитали такое питание не совсем диетическим, а также их смутили порции. Не обошлось без комплиментов для артистки.

  • Яка ж Настя гарна
  • Смешная
  • Дієтичне літо
  • Не поровну поделили
  • Ух, у Лехи порция
  • Как по-домашнему!
  • Красава
  • Алексей себя не обделил
  • Настенька такая хорошенькая
  • Такая красотка

Скриншот комментариев

Также Потап показал, что он не боится тяжелой физической работы, и продемонстрировал результат своих дачных трудов.

"По окончании работы, нужно себя похвалить", – подписал селфи у стопки дров рэпер.

Потап и Каменских вызвали ажиотаж своим воскресным обедом и дачными буднями

Фото: Потап заготовил дрова и доказал, что не боится "пыльной" работы (instagram.com/realpotap)

Ранее Настя Каменских показала дерзкий образ в облегающем топе и с цепочкой- серьгой в носу.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Настя КаменскихПотап
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