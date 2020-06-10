Наша сила — в коханні: Настя Каменських зачарувала ніжним фото в обіймах Потапа

Одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу Настя Каменських і Потап регулярно діляться з шанувальниками моментами свого повсякденного життя - наприклад, нещодавно подружжя показали свій недільний обід і викликали суперечки в мережі через вміст тарілок. А свіжий кадр в Instagram співачки вийшов більш романтичний і ніжний.

На знімку 33-річна Настя та 39-річний Олексій відображені в обіймах один одного на тлі буйної зелені. Артистка одягнена в білу сорочку, верхні гудзики якої грайливо розстебнуті, і світлі джинси. Її пишні кучері розпущені, на обличчі легкий нюдовий макіяж, а очі мрійливо закриті. Потап же позував у білій сорочці і синій кепці.

Швидше за все, знімок був зроблений під час одної з відпусток пари.

Настя Каменських і Потап зворушили ніжністю на чуттєвому фото (фото: instagram.com/kamenskux)

"Наша сила — в коханні", — зворушливо написала зірка у підпису.

Менш ніж за добу фото набрало понад 200 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів від шанувальників цієї яскравої пари.

Так няшно

Як завжди прекрасні

Так романтично

АААААААА ЯКІ ВИ КЛАСНІ!!!!

Прекрасна пара!!

- Гарна пара, ми вас любимо

Це правда!

Хороший кадр

Кожен раз, дивлячись на такі ваші фото, здається, що торкаючись один одного ви душами зливається в однієї людини! БУДЬТЕ ЩАСЛИВІ!

Анастасія, Ви неймовірно красива дівчина!супер!

Неможливо на Вас дивитися без усмішкипрекрасні

Дуже ніжно і зворушливо

Нереальні

аааа які ви класні!!!любила вас протягом 10 років, а зара люблю ще більше!!! ви дуже гарна пара!!!)))

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Потап і Каменських викликали ажіотаж своїм недільним обідом і дачними буднями.