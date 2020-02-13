Написала хытяру: Леся Нікітюк в піджаку на голе тіло представила прем'єру пісні

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча спробувала себе в ролі співачки і зібралася записати альбом

Леся Ниитюк не приховує, що любить співати. Причому зірка часто робить це за кермом, роблячи кавери на відомі хіти. Шанувальники давно говорили ведучій, що у неї чудовий голос і їй слід спробувати свої сили в шоу-бізнесі. І ось, Леді Ле зважилася – вона записала пісню "Ями" для свого авторського тревел-шоу LeМаршрутка, яка стала саундтреком. Леся анонсувала прем'єру на своєму YouTube-каналі.

Пост з несподіваною новиною Леся супроводила ефектним фото. На знімку вона позує в стильному темно-синьому брючному костюмі в тонку смужку, причому одягла піджак на голе тіло. Волосся Леді Ле укладене на бік, на обличчі видно засмага, макіяж в нюдовых тонах.

"Годі співати в караоке. P. S. величезне Спасибі композитору Руслану Квінті і співачці Тетяні Решетняк. А ще усій знімальній групі ТБ проекту LeМаршрутка, для якої була написана ця пісня! Ну і спасибі Укравтодор! Без вас точно пісні б не було. Сподіваюся, вам сподобається, адже ще 8 пісень і буде альбом", - пообіцяла зірка.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальникам теледіви сподобався перший хіт Лесі і вони запевнили, що вже встигли полюбити композицію. Не обійшлося і без компліментів образу шоувумен.

Леся, що ти наробила?! Тепер весь день крутитися в голові ця мелодія! Чекаємо на співочу кар'єру!

Голос милий

Крута

Круто. Треба послухати

Дуже сподобалось. Швидше б альбом. Натхнення вам і авторам

Пісня просто супер, мені сподобалось з першого разу. Так тримати

Пісня крута, ти молодець що написала таку ХІТяру

Цей стиль твій

Красуня

Скріншот коментарів

Відео: YouTube/ Леся Нікітюк

Нагадаємо, що Леся Нікітюк розсекретила свою дієту, яка допомагає зірці тримати себе у формі.