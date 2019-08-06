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Глаз не оторвать: Леся Никитюк заворожила красотами Украины на необычном фото

Lite » Стиль жизни 06.08.2019 - 11:26
Глаз не оторвать: Леся Никитюк заворожила красотами Украины на необычном фото
Леся Никитюк (фото: .instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонникам Никитюк не составило труда угадать местность

Телеведущая Леся Никитюк продолжает колесить по всей Украине в поисках интересных мест и кулинарных изысков. Напомним, что на данный момент Никитюк полностью посвятила себя новому долгожданному проекту. Особенно долгожданным он был для поклонников телеведущей, которые еще помнят Лесю в проекте "Орел и Решка"… Так, недавно Никитюк обратилась к поклонникам с важным заявлением – она возвращается в тревел! И через какое-то время Никитюк рассказала о новом проекте про путешествия по Украине под названием "LeМаршрутка" на "Новом канале".

Теперь Никитюк с завидной частотой публикует новые фото и десятки видео у себя в сториз из разных уголков Украины. Не "прошла стороной" новая программы и село Пановцы в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Так, на своей instagram-страничке Леся опубликовала очень яркое фото, которое было сделано, судя по всему, с помощью дрона. Леся сидит на обрыве недостроенного каменного моста. Строительство которого стартовало в 1916 году, но так и не было завершено.

"Угадываем место на фото #mycountry #love#Leмаршрутка #леся #soon #usaid" – подписала яркий снимок Никитюк.

Глаз не оторвать: Леся Никитюк заворожила красотами Украины на необычном фото

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси сразу же принялись угадывать местность. Однако вскоре появились "знатоки", которые рассекретили "тайну" фотографии от Никитюк.

  • "Кам'янець-Подільський с. Панівці"
  • "Найдовгобудніший залізничний міст через Смотрицький каньйон в Панівцях. Дуже цікава історія будівництва його"
  • "Це знаходиться в с. Панівці Кам'янець-Подільського рн. Недобудований жд міст"
  • "Побыть на едине иногда полезно"
  • "О май гад))) краса"

Глаз не оторвать: Леся Никитюк заворожила красотами Украины на необычном фото

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, до этого Леся Никитюк удивила дерзким образом в леопардовых велосипедках. Именно в таком необычном, но стильном наряде телеведущая и прогулялась по Каменец-Подольскому. Свой образ Леся дополнила объемной курткой с леопардовыми вставками.

А еще раньше Никитюк уже показывала забавное фото этого образа. Только тогда украинская телеведущая позировала в загоне с овцами!

"Всі живі організми поділяються на два види: полігамні (це ті, які сплять з усіма підряд) та моногомні (які сплять тільки з одним партнером). І тільки людина застрягла десь посередині. Може любити одного, а спати з усіма підряд", - пошутила тогда Никитюк.

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Новости Украины Леся Никитюктелеведущая
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