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Заберет поклонников у Лопес: Леся Никитюк топлесс в сетчатом боди показала "ноги от ушей"

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.02.2020 - 15:51
Заберет поклонников у Лопес: Леся Никитюк топлесс в сетчатом боди показала "ноги от ушей"
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала свою контрастную неделю

Леся Никитюк на днях заинтриговала поклонников фото с бэкстейджа горячего фотосета. В кадре ведущая позировала с голой грудью и в сапогах-штанах телесного цвета. Леди Ле пообещала фанам жаркие снимки, которые точно не оставят их равнодушными и попросила подождать. Теперь же теледива решила еще больше подогреть интерес к фотосъемки, но сделала это с присущим ей юмором.

Так, шоувумен показала свою контрастную неделю – кардинально противоположные образы понедельника и пятницы. На коллаже Леди Ле предстала в двух совершенно разных луках. На первом фото она позирует в топлесс в боди с сетчатым верхом, набросив на плечи пиджак, на ногах – закрытые босоножки с ремешками вокруг щиколотки морковного оттенка.

На втором снимке Леся позирует в удобном многослойном аутфите и с множеством пакетов в руках. На ней – объемное пальто-пуховик, яркая толстовка, укороченные черные джинсы и черные полуботинки с золотыми вкраплениями.

"Понедельник-Пятница. Всем хорошей недели!" - подписала фотокарточку Леди Ле.

Поклонники ведущей принялись активно обсуждать ее одновременно забавный и соблазнительный фотоколлаж.

  • Какая шикарная девушка слева
  • Хороша в любой ипостаси. Ох, уж это тотальное влияние Плутона в гороскопе
  • Все с собой. Настоящая женщина и каждый день
  • Шикардос
  • В любом образе шикарная
  • Королева с ногами от ушей
  • Праворуч - то наше, рідне. Зліва - то все вліяніє запада!
  • Классная фигура! Браво!
  • Леся ще трохи і забере всіх поклонників у Лопес
  • Ахах, а что в субботу утром?

Скриншот комментариев

В разделе "сториз" Леся опубликовала еще одно горячее чорно-белое "постельное фото", предусмотрительно прикрыв смайлом обнаженную грудь.

Заберет поклонников у Лопес: Леся Никитюк топлесс в сетчатом боди показала &quot;ноги от ушей&quot;

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк в бикини и топе показала курортное фото под пальмой.

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