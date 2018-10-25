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Надя Дорофеева в облегающем платье с леопардовым принтом "нарвалась" на комплименты

Lite » Звезды 25.10.2018 - 16:29
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева сверкнула в экстремально облегающем секси-платье

Надя Дорофеева сверкнула ультрастильным образом нового осенне-зимнего сезона 2018-19. Отметим, ранее STYLER писал о семи модных трендах этого сезона, среди которых особого внимания заслуживает анималистичный принт на одежде. В почете: леопардовые и тигровые пятна, полоски зебры и геометрия жирафа. Что касается цветом, то "новый черный" — желтый — все еще борется за первенство.

В своем глянцевом образе Надя Дорофеева умело соединила ведущие тренды. Солистка "Время и Стекло" позирует в откровенном платье желтого цвета, которое обильно покрыто леопардовым принтом. На ножках Дорофеевой красуются яркие красные туфли на длинной шпильке, декорированные бантиками.

Надя Дорофеева и Позитив

Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) в глянцевой фотосъемке (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева так и подписала снимок: "Дерзкие тренды осени в стильной съемке".

Отмечается, что фото было сделано в рамках фотосъемки для журнала "Сosmopolitan". При этом участие в проекте взял также и солист группы "Время и Стекло" — Позитив/ Алексей Завгородний.

По теме: "Хочешь кого-то напугать, покажи ему ребенка-зомби": Позитив высказался о Хэллоуине.

Поклонники Дорофеевой поспешили нахвалить новый образ своей любимицы.

"Платье — просто огонь", — пишет bezborodova_julia.

"О боже, какая попа", — отмечает nicat_075.

"Попа секси", — соглашается durnevdania.

"Ты шикарна", — восхищается wilde_leks.

"Пока муж блоги снимает", — смеется iamshmidt.

Дорофеева для Сosmopolitan

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний в гламурной фотосессии для "Сosmopolitan" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее поклонники Дорофеевой обратились к ней с весьма необычной просьбой — "вернуть омбре". Все дело в том, что исполнительница решила немного поэкспериментировать с цветом волос, выбрав более темный оттенок. 

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Новости Украины ЗавгороднийНадя ДорофееваВремя и Стекло
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