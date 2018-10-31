ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Жестокие игры: Надя Дорофеева устроила проверку своему мужу

Lite » Приколы 31.10.2018 - 21:14

YouTube/DoDo VLOG

Украинская солистка группы "Время и Стекло", дизайнер и видеоблогер Надя Дорофеева, которая недавно прокомментировала свое возвращение в "Танцы со звездами", сняла новый ролик на своем канале.

В своем Do-Do Vlog Надя Дорофеева решила поиграть с Владимиром Дантесом в игру на знание друг друга. Правила игры довольно простые: за кадром задавался вопрос, ребята писали ответы у себя на листике, после чего показывали их друг другу, если ответы совпадали, то отвечающему зачислялся +1 балл. Это был новый формат для канала певицы. В ролике были обыденные вопросы, но даже они вызывали затруднения у участников. 

Одним из неверных ответов был вопрос о любимых цветах Нади, на что у девушки были вызваны возмущенные эмоции. 

Жестокие игры: Надя Дорофеева устроила проверку своему мужуФото: Скриншот (YouTube/DoDoVLOG)

О количестве татуировок друг у друга пара также не ответила верно.

Жестокие игры: Надя Дорофеева устроила проверку своему мужу

Фото: Скриншот (YouTube/DoDoVLOG)

Но одно они знают точно - размер одежды и обуви партнера. 

Жестокие игры: Надя Дорофеева устроила проверку своему мужу

Фото: Скриншот (YouTube/DoDoVLOG)

В конечном результате оказалось, что Надя знает Вову лучше. "Конечно, ты выиграла! Это твое шоу – ты и побеждаешь!" – отреагировал Владимир Дантес. Выпуск получился очень позитивным и способствующим поднятию настроения.

Отметим также, Надя Дорофеева шокировала фанатов новой прической. Она предстала перед поклонниками с синими волосами.

Также солистка группы "Время и Стекло" поразила поклонников облегающим платьем с леопардовым принтом.

Смотрите также: 

 

Новости Украины Надя ДорофееваВремя и СтеклоВладимир Дантес
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь