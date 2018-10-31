Жестокие игры: Надя Дорофеева устроила проверку своему мужу

YouTube/DoDo VLOG

Украинская солистка группы "Время и Стекло", дизайнер и видеоблогер Надя Дорофеева, которая недавно прокомментировала свое возвращение в "Танцы со звездами", сняла новый ролик на своем канале.

В своем Do-Do Vlog Надя Дорофеева решила поиграть с Владимиром Дантесом в игру на знание друг друга. Правила игры довольно простые: за кадром задавался вопрос, ребята писали ответы у себя на листике, после чего показывали их друг другу, если ответы совпадали, то отвечающему зачислялся +1 балл. Это был новый формат для канала певицы. В ролике были обыденные вопросы, но даже они вызывали затруднения у участников.

Одним из неверных ответов был вопрос о любимых цветах Нади, на что у девушки были вызваны возмущенные эмоции.

Фото: Скриншот (YouTube/DoDoVLOG)

О количестве татуировок друг у друга пара также не ответила верно.

Фото: Скриншот (YouTube/DoDoVLOG)

Но одно они знают точно - размер одежды и обуви партнера.

Фото: Скриншот (YouTube/DoDoVLOG)

В конечном результате оказалось, что Надя знает Вову лучше. "Конечно, ты выиграла! Это твое шоу – ты и побеждаешь!" – отреагировал Владимир Дантес. Выпуск получился очень позитивным и способствующим поднятию настроения.

Отметим также, Надя Дорофеева шокировала фанатов новой прической. Она предстала перед поклонниками с синими волосами.

Также солистка группы "Время и Стекло" поразила поклонников облегающим платьем с леопардовым принтом.

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