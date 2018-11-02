"На азиатку похожа": Дорофеева поразила поклонников стильным образом (фото)

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники отметили, что у Дорофеевой теперь новый цвет волос

Надя Дорофеева не перестает экспериментировать со своей внешностью и стилем. Солистка популярной группы "Время и Стекло" раз за разом демонстрирует смелые сочетания одежды. В этот раз Дорофеева показала своим фанам в сети instagram очень стильный повседневный наряд.

На Дорофеевой: розовые джинсы-клеш с высокой талией, зеленый свитшот, пуховая черно-белая курточка и кроссовки. Получился спортивный и удобный образ на каждый день.

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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Поклонники Дорофеевой назвали этот образ "крутецким". Кстати, очень многие отметили, что у Дорофеевой теперь новый цвет волос — более темный. Здесь мнение фанов певицы разделилось: кому-то новый цвет понравился, некоторые же за возвращение блонда.

"Конечно тебе идет больше старая прическа", — отмечает nastia2007.

"Надеюсь, это не парик и Надя наконец-то затонировалась и подстриглась", — не соглашается shamshueva.

"Оо, детка, ты теперь брюнетка", — omargalieva.alena.

"НАДЮША, цвет волос ТЕБЕ НЕ ОЧЕНЬ ИДЕТ", — поддерживает sofa_ss52.

"Хороший цвет. Меняться же надо", — соглашается dodo_family.forever.

"Надюнь, зачем ты покрасила, да тебе так красиво, но мое мнение с тем цветом волос тебе было лучше. А так ты как всегда прекрасна", — пишет ya_le_net.

"Блондинкой лучше", — пишет dari_vlasenko.

"На азиатку похожа", — пишет expressive_old_man.

"Такая молоденькая. Как девчонка", — отмечает lizamirza14_ilchenko.

"Такая крутая! На стиле", — улыбается milkaxdorofeeva.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Кстати, ранее Дорофеева похвасталась своим нарядным образом к Хэллоуину 2018: Клеопатра, вампир и Белая королева: как украинские звезды отметили Хэллоуин 2018.

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