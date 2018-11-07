ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Надя Дорофєєва в образі спокусливого "кислотного діджея" підкорила фанів

Lite » Зірки 07.11.2018 - 11:11
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва зазначила, що їй у ролі діджея "було кльово"

Надя Дорофєєва вразила своїх шанувальників черговим ультрастильным образом. Так, співачка з'явилася під час презентації капсульної колекції брендів Moschino і H&M, яка відбулася 6 листопада. Цікаво, що Дорофєєва прийшла на модну вечірку в якості не просто зіркової гості — солістка "Время и Стекло" виступила в ролі Dj і відіграла свій авторський сет.

"Кислотний діджей DoDo", — так назвала себе Дорофєєва.

"Було кльово, дякую!" — поділилася своїми емоціями виконавиця.

І все ж найбільше уваги шанувальників Дорофєєвої привернув саме яскравий образ співачки. На опублікованих знімках вона позує з відкритим підтягнутим животиком, в короткому топі, рясно декорованому штучними діамантами, білих спортивних штанях і чорній оверсайз-курточці бренду Moschino. Взуття — сріблясті черевики на довгій шпильці. Свій "R'n'B-стиль" Дорофєєва доповнила масивним чокером із золотих літер і сережками. А ось волосся заплела в тугі кіски.

Dj DoDo

Надя Дорофєєва

Dj DoDo — Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, до цього Дорофєєву навіть порівняли з "азіаткою" через її молодіжне вбрання.

Шанувальники співачки прийшли у захват від такого сміливого образу своєї улюблениці. Багато відзначили, що вона "сама стильна співачка українського шоу-бізнесу".

"Цей образ — шикарний", — наголошується anastasiia_zui.

"Красива зачіска", — підкреслює polinakim8.

"Ти сама кльова", — пише n.kononenko7906.

"Надюш, ти просто DJ століття", — захоплюється unique_dorofeeva.

"Крихітка на мільйон", — пише yuriykuzmichov.

Надя Дорофєєва в образі спокусливого &quot;кислотного діджея&quot; підкорила фанів

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Розкішна Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Розкішна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Дорофєєва опублікувала дуже оригінальний блог зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. Під час зйомки Дорофеева вирішила влаштувати чоловікові перевірку.

А ось що стосується стилю співачки, зверніть увагу на дуже трендовий в новому модному сезоні образ — Дорофєєва блиснула в облягаючій жовтій сукні з леопардовим принтом.

Надя Дорофєєва: біографія поп-співачки (фото: РБК-Україна)

Новини України Надя Дорофеєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся