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"Начинается психоз": Регина Тодоренко удивила подробностями свадебной церимонии

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.07.2019 - 09:48
"Начинается психоз": Регина Тодоренко удивила подробностями свадебной церимонии
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Безмерное чувство юмора и актерская игра невесты развеселили гостей звездной свадьбы

Регина Тодоренко продолжает радовать подробностями своего бракосочетания с российским певцом и актером Владом Топаловым, которое произошло в Италии 3 июля 2019 года. Поклонники уже смогли в деталях рассмотреть платье невесты и костюм жениха, услышать их трогательные клятвы и налюбоваться на подружек невесты, а теперь знаменитость решила поделиться своими самыми главными переживаниями, которые испытывала перед походом к алтарю. Под любительским видео, снятом на смартфон, Регина комично изобразила передвесільне волнение невесты, чем насмешила своих подписчиков.

Видео: Регина Тодоренко (instagramcom/reginatodorenko)


"На этом видео запечатлены все стадии дебилизма, которые испытывает женщина, будучи невестой, готовясь к торжеству!" - подписала Регина короткий ролик, в котором в полной мере проявила и актерский талант и реальные чувства, которые испытывала в тот момент.

"Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полное расщепление личности (привет, Билли Миллиган): все валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать, в какой-то момент все раздражает, и вот ты закрываешься в туалете одна, смотришь на себя в зеркало и думаешь: "Емае, я - невеста". и холодный пот проступает на лбу) Непонятно только, от чего такая реакция?) "- разоткровенничалась Тодоренко.

Подписчики Instagram-страницы певицы оценили талант любимицы, пожелали счастья молодым и даже поделились своими историями невесты.

 
  • обожаю тебя с утра подняла настроение на целый день
  • Скучали по твоим эмоциям
  • Аха, у меня психоз начался конкретный за 2 дня до свадьбы)) хотела даже убежать
  • Регина, ты клевая во всем даже в образе невесты, легко непринужденно, настоящая !!
  • Я переживала перед свадьбой, еще и паспорт постирали перед свадьбой, но слава богу расписали

Напомним, что Мария Ивакова уже поделилась впечатлениями о шикарной свадьбе подруги. Подружка невесты рассказала, почему в сети долго не было фотографий со свадьбы Топалоава и Тодоренко.

Стоит отметить, что на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова побывала также и Леся Никитюк. Она даже поймала стильный букет невесты и восхитила своим образом в коротком платье.

А еще Регина Тодоренко поразила сходством с мамой на ярком фото, предсвадебный день мать с дочерью провели вместе.

Клятвы Тодоренко и Топалова рассмешили и растрогали гостей свадьбы (видео) "Порвала одно платье": подружка невесты рассказала, как прошла свадьба Тодоренко и Топалова (видео)
Новости Украины Влад ТопаловсвадьбаРегина Тодоренко
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