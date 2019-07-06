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"Починається психоз": Регіна Тодоренко здивувала подробицями весільної церімоніі

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.07.2019 - 09:48
"Починається психоз": Регіна Тодоренко здивувала подробицями весільної церімоніі
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Безмірне почуття гумору і акторська гра нареченої розвеселили гостей зіркового весілля

Регіна Тодоренко продовжує радувати подробицями свого одруження з російським співаком та актором Владом Топаловим, яке відбулося в Італії 3 липня 2019 року. Шанувальники вже змогли в деталях розглянути сукню нареченої і костюм нареченого, почути їх зворушливі обітниці і намилуватися на подружок нареченої, а тепер знаменитість вирішила поділитися своїми найголовнішими переживаннями, які відчувала перед походом до вівтаря. Під аматорським відео, знятому на смартфон, Регіна комічно зобразила передвесільне хвилювання нареченої, чим насмішила своїх підписників.

 Відео: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)


"На цьому відео відображені всі стадії дебілізму, які відчуває жінка, будучи нареченою, готуючись до торжества!" - підписала Регіна короткий ролик, в якому в повній мірі проявила і акторський талант і реальні почуття, які відчувала в той момент.

"Буквально за пару годин до церемонії починається психоз і цілковите розщеплення особистості (привіт, Біллі Мілліган): все валиться з рук, хочеться плакати і сміятися одночасно, хочеться пити і випивати, в якийсь момент все дратує, і ось ти закриваєшся у вбиральні одна, дивишся на себе в дзеркало і думаєш: "Трясця, я - наречена". і холодний піт проступає на лобі) Незрозуміло тільки, від чого така реакція?) "- розговорилася Тодоренко.

Пеідписники Instagram-сторінки співачки оцінили талант улюблениці, побажали щастя молодим і навіть поділилися своїми історіями нареченої.

 
  • обожнюю тебе з ранку підняла настрій на цілий день
  • Сумували по твоїм емоціям
  • Аха, у мене психоз почався конкретний за 2 дні до весілля)) хотіла навіть втекти
  • Регіна, ти кльова в усьому навіть в образі нареченої, легко невимушено, справжня !!
  • Я переживала перед весіллям, ще й паспорт випрали перед весіллям, але слава богу розписали.

Нагадаємо, що Марія Івакова вже поділилася враженнями про шикарну весіллі подруги. Подружка нареченої розповіла, чому в мережі довго не було фотографій з весілля Топалоава і Тодоренко.
Варто відзначити, що на весіллі Регіни Тодоренко і Влада Топалова побувала також і Леся Никитюк. Вона навіть зловила стильний букет нареченої і захопила своїм чином в короткій сукні.

А ще Регіна Тодоренко вразила схожістю із мамою на яскравому фото, передвесільний день мати з дочкою провели разом.

Клятви Тодоренко і Топалова розсмішили і розчулили гостей весілля (відео) "Порвала одне плаття": подружка нареченої розповіла, як пройшло весілля Тодоренко і Топалова (відео)
Новини України Влад ТопаловсвадьбаРегіна Тодоренко
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