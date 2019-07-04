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Леся Никитюк на свадьбе Тодоренко и Топалова поймала букет невесты (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.07.2019 - 12:57
Леся Никитюк на свадьбе Тодоренко и Топалова поймала букет невесты (фото)
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк также оставила трогательное поздравление Регине и Владу

Леся Никитюк наконец показала детали своего образа со свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова, которая прошла 3 июля в итальянском курортном городке Сорренто. Пышное торжество прошло на территории роскошной виллы, где собрались десятки гостей, среди которых – и Леся. Отметим, что Никитюк и Тодоренко сдружились еще во время съемок шоу "Орел и Решка". Тогда девушки были соведущими. После она разошлись под другим проектам, но продолжают общаться.

Так, на своей instagram-страничке Леся опубликовала новое фото в очень романтичном образе. Никитюк позирует в белоснежном мини-платье с длинными рукавами в оборках. Платье щедро декорировано мелким флористическим принтом. Из аксессуаров – маленькая красная сумочка. Волосы завиты в крупные локона. А в руках Леся держит свадебный букет!

"My congratulations! Останній раз твої очі так сяяли, коли ми в 2015-му купили 10 кг устриць в Намібії. Будь щаслива, і хай буде здоровий маленький Мі", - трогательно поздравила свою коллегу и подругу Никитюк, упомянув также и сыночка Регины и Влада – Михаила.

Леся Никитюк на свадьбе Тодоренко и Топалова поймала букет невесты (фото)

Леся Никитюк на свадьбе Тодоренко и Топалова с букетом невесты (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Более того, Никитюк активно снимала видео во верея свадьбы Регины и Влада. К примеру, Леся отметила, что Влад посвятил Регине романтическую песню и спел вживую. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Напомним, подружка невесты Алина Астровская рассказала, как прошла свадьба Тодоренко и Топалова. Ведущая записала короткое видео, на котором не может скрыть эмоций, переполнивших ее. Астровская призналась, что даже порвала одно платье. 

Но самое главное - в сети уже появились первые фото со свадьбы Регины и Влада! Счастливая пара позирует на балконе виллы, где проходила их свадьба. На фоне - роскошный зеленый пейзаж. Однако в центре внимания конечно же платье невесты. Регина позирует в невесомом белом платье, декорированном вуалью, а также пикантной зоной декольте.

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