"У вас ее улыбка": Регина Тодоренко поразила схожестью с мамой на ярком фото

Тодоренко с мамой отправились наслаждаться итальянским закатом
Регина Тодоренко и Влад Топалов после своей пышной свадьбы в Италии, судя по всему, не спешат улетать обратно домой. Звездная пара ведущей и музыканта, а также их родные и близки остались в городе Сорренто, где 3 июля прошла их свадьба. В сети все еще появляется масса фото и видео с торжества. Ну а молодожены зря времени не теряют, изучая красоты Италии.
Так, на своей instagram-страничке Регина опубликовала восхитительное фото со своей мамой Ириной Тодоренко. Телеведущая отметила, что на второй день после свадьбы, 4 июля, она с родными уехала на Амальфитанское побережье любоваться закатом. Более того, с этой точки также открывает вид на действующий вулкан Везувий!
Именно на фоне Везувия (конечно же, его видно издалека) и сделали фото на память Тодоренко и ее мама.
"#Мама #я #Вeзувий #sorrento #свадьбаТТ" - такими хештегами сопроводила кадр Тодоренко. И кстати, телеведущая отметила, что фото сделала Елена Чирва – одна из подружек невесты.
Регина Тодоренко и ее мама Ирина на фоне Везувия (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Поклонники телеведущей пришли в неописуемый восторг от ее нового фото. Многие отметили, что Регина очень похожа на маму. Ну а мама выглядит молодо!
Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко и ее мама в Турции (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, что именно Леся Никитюк на свадьбе Тодоренко и Топалова поймала букет невесты! Никитюк также оставила трогательное поздравление Регине и Владу.
Также в сети уже появились первые фото со свадьбы Регины и Влада! Счастливая пара позирует на балконе виллы, где проходила их свадьба. На фоне - роскошный зеленый пейзаж. Однако в центре внимания конечно же платье невесты. Регина позирует в невесомом белом платье, декорированном вуалью, а также пикантной зоной декольте.