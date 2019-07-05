"У вас ее улыбка": Регина Тодоренко поразила схожестью с мамой на ярком фото

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко с мамой отправились наслаждаться итальянским закатом

Регина Тодоренко и Влад Топалов после своей пышной свадьбы в Италии, судя по всему, не спешат улетать обратно домой. Звездная пара ведущей и музыканта, а также их родные и близки остались в городе Сорренто, где 3 июля прошла их свадьба. В сети все еще появляется масса фото и видео с торжества. Ну а молодожены зря времени не теряют, изучая красоты Италии.

Так, на своей instagram-страничке Регина опубликовала восхитительное фото со своей мамой Ириной Тодоренко. Телеведущая отметила, что на второй день после свадьбы, 4 июля, она с родными уехала на Амальфитанское побережье любоваться закатом. Более того, с этой точки также открывает вид на действующий вулкан Везувий!

Именно на фоне Везувия (конечно же, его видно издалека) и сделали фото на память Тодоренко и ее мама.

"#Мама #я #Вeзувий #sorrento #свадьбаТТ" - такими хештегами сопроводила кадр Тодоренко. И кстати, телеведущая отметила, что фото сделала Елена Чирва – одна из подружек невесты.

Регина Тодоренко и ее мама Ирина на фоне Везувия (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники телеведущей пришли в неописуемый восторг от ее нового фото. Многие отметили, что Регина очень похожа на маму. Ну а мама выглядит молодо!

"Мамина копия"

"Похожи как!"

"Как же вы похожи!"

"Поздравляем! Счастья вашей семье!"

"Копия мамы своей. Поздравляю вас, Регина!"

"Красотища. Фото очень классное, такой шикарный кадр!"

"Очень красивое фото. Доброта, нежность и ощущение прекрасного настроения. Мира вам и всего самого хорошего."

"На этом фото очень похожи с мамой, прям как один человек в двух поколениях."

"Сколько души в этом фото!"

"Девочки! Вы такие красивые!"

"Как вы похожи с мамой! У Вас ее улыбка!"

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко и ее мама в Турции (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что именно Леся Никитюк на свадьбе Тодоренко и Топалова поймала букет невесты! Никитюк также оставила трогательное поздравление Регине и Владу.

Также в сети уже появились первые фото со свадьбы Регины и Влада! Счастливая пара позирует на балконе виллы, где проходила их свадьба. На фоне - роскошный зеленый пейзаж. Однако в центре внимания конечно же платье невесты. Регина позирует в невесомом белом платье, декорированном вуалью, а также пикантной зоной декольте.