Начало года в сказке: жена MONATIK'а очаровала атмосферными фото с мужем

Звездные супруги весело проводят время в Куршевеле
Популярный украинский артист Дмитрий Монатик, он же MONATIK отпраздновал Новый год традиционно для многих музыкантов - на сцене. Однако его семья была в его мыслях, а уже в новом году они с женой Ириной отправились на семейные каникулы на престижный горнолыжный курорт во французских Альпах Куршевель.
На своей странице в Instagram супруга исполнителя поделилась атмосферными кадрами с отдыха, показав живописные заснеженные пейзажи. Также она опубликовала душевный кадр в обнимку с любимым мужем, от которого так и веет счастьем и нежностью.
"Начало года в сказке. Верю, что и 2020 будет таким же чудесным. С Новым годом, Новым счастьем, дорогие друзья, всевозможных благ Вам", - поделилась Ирина Монатик.
Ирина и Дмитрий Монатик (Фото: instagram.com/irinamonatik)
Сам артист также выложил фото с отдыха, на котором он запечатлен спиной, глядя на лыжные трассы.
"Всех с новым 2020 годом! В новом году в новые места", - написал Дмитрий.
Дмитрий Монатик (фото: instagram.com/monatik_official)
Пользователи сети от всей души поздравляют пару с Новым годом и оставили множество умиленных комментариев.
Ирина и Дмитрий Монатик отдыхают в Куршевеле (Фото: instagram.com/irinamonatik)
Скриншот комментариев (instagram.com/irinamonatik)
Напомним, что жена Дмитрия Монатика умилила сеть художествами маленького сына.