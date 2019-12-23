По хорошей традиции: MONATIK признался, как встретит Новый год 2020

MONATIK (фото: 1+1)

Обычно после встречи Нового года Монатик с семьей отправляется в путешествие

В новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь, зрители канала "Украина" смогут посмотреть концерт-награждение главных хитов года "Музыкальная платформа", на котором зажгут популярные украинские артисты, в частности, MONATIK, который ранее поделился душевной семейной традицией в канун новогодних праздников. За кулисами концерта артист делился своими новостями и рассказал, как планирует отмечать Новый год.

В эксклюзивном интервью журналистам канала "Украина" артист признался, что этот год стал для него особенным, ведь летом 2019-го состоялся первый сольный концерт MONATIK на НСК "Олимпийский":

"Это был крутой и необычайный год, ведь мы достигли пункта, к которому очень долго двигались, это была мечта, превращенная в цель, и цель, которая осуществилась. Мы это запомним на всю жизнь! В артистическом плане для меня это самый интенсивный год!".

MONATIK (фото: ТК "Украина")

Несмотря на то, что артист достиг своей цели, получил много наград, в том числе, и на "Музыкальной платформе", он не собирается останавливаться и делать перерыв на отдых.

"Новый год я проведу на сцене, по хорошей артистической традиции. Этот день я, как правило, праздную с командой артистов, с которыми имею честь работать на одной сцене. Но семья всегда – в душе и на связи", – рассказал MONATIK.

Впрочем, по словам артиста, при первой же возможности он планирует провести время с женой Ириной и детьми:

"Моя семья нормально относится к тому, что я в этот день работаю. Мы обычно потом "отрываемся", как следует! Мы потом поедем где-то за границу и просто оторвемся от окружающего мира, чтобы насладиться общением", – поделился артист за кулисами новогодней "Музыкальной платформы", которую канал "Украина" покажет 31 декабря в полночь.

Дима Монатик с женой Ириной (фото: соцсети артиста)

Также в праздничном концерте "Музыкальная платформа" зажгут Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменских, Сергей Бабкин, Ирина Билык, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы "DZIDZIO", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "The Hardkiss", "Антитела", "KADNAY", "Freedom-Jazz" и другие.

Напомним, ранее жена MONATIK'а умилила счастливым фото с мужем из США.