"Самая драгоценная картина": жена MONATIK'а показала рисунок сына

Ирина Демичева (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Ирина Демичева поделилась трогательным снимком

Супруга популярного украинского артиста MONATIKа Ирина Демичева, как и ее муж, не афиширует подробности личной жизни. Своих детей они также тщательно скрывают. На их страничках в Instagram можно лишь изредко увидеть кадры, на которых изображены четырехлетний Даниил и двухлетний Платон со спины.

Но, Ирина все же не смогла сдержать радости и поделилась в своем микроблоге фото трогательного рисунка одного из сыновей.

"Самая драгоценная картина", - подписала фото жена Монатика.

Рисунок сына Монатика (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Отметим, что Дима Монатик долго скрывал информацию о своей супруге. Жена артиста не только воспитывает вместе с ним двоих сыновей, но и помогает звезде строить карьеру - является одним из менеджеров проекта.

Также предлагаем вам увидеть фото детей, которые изредка появляются на страничках в Instagram пары.

Монатик с детьми (Фото: instagram.com/irinamonatik)

«У меня два мальчика. Это прекрасно! Это самый лучший подарок небес, который может получить мужчина от любимой женщины. Я восторгаюсь сыновьями каждый день. Но я все-таки останусь при своем: считаю, если они захотят, чтобы о них говорили, они скажут об этом сами, когда подрастут. Это должен быть их личный выбор», — признался Монатик в одном из интервью.

Монатик с детьми (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Монатик с детьми (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Напомним, ранее MONATIK умилил сеть фото с сыновьями.