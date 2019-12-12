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"Самая драгоценная картина": жена MONATIK'а показала рисунок сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.12.2019 - 18:56
"Самая драгоценная картина": жена MONATIK'а показала рисунок сына
Ирина Демичева (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Ирина Демичева поделилась трогательным снимком

Супруга популярного украинского артиста MONATIKа Ирина Демичева, как и ее муж, не афиширует подробности личной жизни. Своих детей они также тщательно скрывают. На их страничках в Instagram можно лишь изредко увидеть кадры, на которых изображены четырехлетний Даниил и двухлетний Платон со спины.

Но, Ирина все же не смогла сдержать радости и поделилась в своем микроблоге фото трогательного рисунка одного из сыновей.

"Самая драгоценная картина", - подписала фото жена Монатика.

&quot;Самая драгоценная картина&quot;: жена MONATIK'а показала рисунок сынаРисунок сына Монатика (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Отметим, что Дима Монатик долго скрывал информацию о своей супруге. Жена артиста не только воспитывает вместе с ним двоих сыновей, но и помогает звезде строить карьеру - является одним из менеджеров проекта.

Также предлагаем вам увидеть фото детей, которые изредка появляются на страничках в Instagram пары.

&quot;Самая драгоценная картина&quot;: жена MONATIK'а показала рисунок сына

Монатик с детьми (Фото: instagram.com/irinamonatik)

«У меня два мальчика. Это прекрасно! Это самый лучший подарок небес, который может получить мужчина от любимой женщины. Я восторгаюсь сыновьями каждый день. Но я все-таки останусь при своем: считаю, если они захотят, чтобы о них говорили, они скажут об этом сами, когда подрастут. Это должен быть их личный выбор», — признался Монатик в одном из интервью.

&quot;Самая драгоценная картина&quot;: жена MONATIK'а показала рисунок сына

Монатик с детьми (Фото: instagram.com/irinamonatik)

&quot;Самая драгоценная картина&quot;: жена MONATIK'а показала рисунок сынаМонатик с детьми (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Напомним, ранее MONATIK умилил сеть фото с сыновьями.

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