Початок року в казці: дружина MONATIK'а зачарувала атмосферними фото з чоловіком

Зіркове подружжя весело проводять час в Куршевелі
Популярний український артист Дмитро Монатік, він же MONATIK відсвяткував Новий рік традиційно для багатьох музикантів - на сцені. Однак його сім'я була в його думках, а вже в новому році вони з дружиною Іриною вирушили на сімейні канікули на престижний гірськолижний курорт Куршевель у французьких Альпах.
На своїй сторінці в Instagram дружина виконавця поділилася атмосферними кадрами із відпочинку, показавши мальовничі засніжені пейзажі. Також вона опублікувала душевний кадр в обнімку з коханим чоловіком, від якого так і віє щастям і ніжністю.
"Початок року в казці. Вірю, що й 2020 буде таким же чудесним. З Новим роком, Новим щастям, дорогі друзі, всіляких гараздів Вам", - поділилася Ірина Монатік.
Ірина та Дмитро Монатік (Фото: instagram.com/irinamonatik)
Сам артист також виклав фото з відпочинку, на якому він зображений спиною, дивлячись на лижні траси.
"Всіх з новим 2020 роком! У новому році у нові місця", - написав Дмитро.
Дмитро Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)
Користувачі мережі від усієї душі вітають пару з Новим роком і залишили багато зворушених коментарів.
Ірина та Дмитро Монатік відпочивають в Куршевелі (Фото: instagram.com/irinamonatik)
Скріншот коментарів (instagram.com/irinamonatik)
Нагадаємо, що дружина Дмитра Монатіка розчулила мережу витівками маленького сина.