Наберу оптом: Леся Никитюк взбудоражила фото из Китая

Леся Никитюк, как и большинство ее соотечественников и коллег, находится на карантине дома, в родном Хмельницком. Ведущей некогда скучать – она находит, чем заняться со своими двумя племянницами и с удовольствием "колдует" на кухне, например, над тирамису с ягодами. Леди Ле даже придумала оригинальную программу на день, которая зарядит ее поклонников позитивом и не даст им грустить. Так, ведущая объявила "Карантинные вечера с Лесей Никитюк", а такжк всполошила сеть фото из Китая.

Леди Ле опубликовала архивный кадр из Китая, на котором красуется посреди улицы в черной маске. На Лесе – кожаная мини юбка с молнией посредине и черная куртка, она дополнила стрит-стайл образ замшевыми полусапожками цвета хаки.

В подписи к кадру теледива посетовала, что во время путешествия не закупила маски впрок. А также предложила поклонникам приобщиться к ее нескучной программе на день.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Китай задовго до карантину. Я ще тоді так тішилась... Стільки масок тут в магазинах, різнокольорових, з малюнками і без... Дура, тож набери оптом! Ну, а поки ми сидимо по домах, шановні підписники, запрошую вас на "Карантинні Вечори з Лесею Нікітюк".

Концертна програма:

12.00 тренування вдома

13.00 хід парад дебільних масок

14.00 готуєм обід

15.00 розвиваєм дрібну моторику рук.. лайкаєм мої фотки.

20.00 передача "Вітаємо піснею" в прямому ефірі (акомпонент Р.Квінта ) обещал быть в трениках за белым роялем. Як вам програмка?" - поинтересовалась ведущая.

Некоторые поклонники ведущей на на шутку стали за нее переживать – они подумали, что фото – свежее и ведущая решила отправиться в только что оправившийся после эпидемии коронавируса Китай. Остальная же часть подписчиков завалила Леди Ле комплиментами и одобрила ее программу.

Красуня і розумниця

Спасибо за ваш позитив. Леся, вы классная. Всем здоровья

Леся, ти така гарна

Шикарные ножки

Бомба

Ну, ви молодець

Ви така жінка ого

Лесю, фотка супер, но в Китаї небезпечно

Ты в Китае?

Чего ты там лазишь..быстро домой

Леся Іванівна! Здоров'я тобі! Ти так класно піднімаєш настрій кожен день! Обожнюю

Скриншот комментариев

В сториз Леся показала свое спортивное утро и продемонстрировала на камеру, как делает планку. А также в одном полотенце поделилась кадрами из ванной в компании племянницы.

Леся Никитюк с племянницей (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк заворожила фото в шляпе и с соблазнительным декольте.