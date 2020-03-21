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Чувственная элегантность: cоблазнительная Леся Никитюк засветила роскошное декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.03.2020 - 10:56
Чувственная элегантность: cоблазнительная Леся Никитюк засветила роскошное декольте
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая "отметила" рост числа поклонников в Instagram

Леся Никитюк решила пересидеть карантин в компании родных и близких в родном Хмельницком. Звезда знает, чем занять себя и других на время карантина – вместе с маленькими племянницами она занимается творчеством, а также готовит и хвастается результатами. Например, теледива сделала самостоятельно вкуснейший тирамису и украсила его ягодами. У звезды появилось и больше времени на соцсети, а также "прибыло в полку" поклонников.

Так, ведущая рассказала, что количество ее фанов в Instagram возросло более, чем на 100 000 и предложила им познакомиться поближе и немного рассказать о себе. Пост Леди Ле сопроводила эффектным чувственным фото. На портретном снимке звезда позирует в шляпе и демонстрирует на камеру роскошный бюст в наряде с корсетным лифом и открытыми плечами, а также линией декольте. В качестве эффектного аксессуара – крупные и широкие черные серьги-кольца.

Поклонники пришли в восторг от соблазнительного кадра и искупали ведущую в комплиментах и даже обнаружили сходство Леди Ле с Катей Осадчей.

Чувственная элегантность: cоблазнительная Леся Никитюк засветила роскошное декольте

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Остапчук оценил: Леся Никитюк в кружевных микрострингах раззадорила горячим фото

  • Самая самая самая........самая
  • Вы класная
  • С первого появления на экране – обожаю
  • Красотуля
  • Божественно, и неузнаваема
  • Вау, вау, вау!!! Какое фото!
  • Привет, Леся. Ты настоящая, ты супер!
  • Похожа на Катю Осадчу

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк позабавила поклонников фотоколлажем и показала, как будет "выглядеть" после карантина.

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