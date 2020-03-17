ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Какая милота! Леся Никитюк с малышкой впечатлила увлекательным занятием на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.03.2020 - 20:56
Какая милота! Леся Никитюк с малышкой впечатлила увлекательным занятием на карантине
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая нашла, как увлечь своих маленьким племянниц

Леся Никитюк отправилась на карантин в родной Хмельницкий, где живут ее родители и родственники. Ведущая решила уехать из шумного густанаселенного Киева и провести время в кругу семьи со своими любимыми племянницами, и, к слову, старшая девочка недавно отметила день рождения – ей исполнилось 8 лет. Креативная Леди Ле нашла, чем заняться с малышками на карантине и решила сделать красочные и оригинальные…глиттер-тату!

Теледива сняла процесс и результат своей работы на видео и показала, какой яркий рисунок красуется на руке у младшей племянницы. Сама ведущая тоже не удержалась и украсила руку блестящим "браслетом".

"А ще ми в "контрстрайк" (Counter-Strike - популярная видео-гра - прим. ред.) граєм", - рассекретила Леси свои занятия дома и спопровидила текст несколькими актуальными хэштегами #залишайсявдома, #stayathome, #останьсядома.

Эффектные временные татуировки так понравились поклонникам Леди Ле, что они забросали ее вопросами, где же можно приобрести наборы для переводных картинок. Но и без комплиментов не обошлось.

  • Леся, ты клевая, ты мне нравишься, ну в смысле как человек
  • Круть
  • Какая красота
  • Принцесса
  • Красотки невозможные
  • Девочка лапочка какая
  • Я тоже такое хочу
  • Божечки, милота
  • Очень мило
  • Молодцы, красиво!
  • Леся, так ахать нельзя. Теперь придется делиться, где взяли такую красоту, потому что моя дочка как услышала ваш голос, кинулась к экрану и теперь требует такой красоты себе на ручку. Вы супер!

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никиткю похвасталась "небесным" стрит-стайл луком и показала свою весеннюю прогулку.

Прелестница: Леся Никитюк в купальнике соблазняет томным фото у пальмы Копия тети: племянница Леси Никитюк может составить ей конкуренцию
Новости Украины Леся Никитюк
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь