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Леся, полегче! Увлеченная Никитюк устроила жаркие танцы на полу и стуле

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.03.2020 - 18:32
Леся, полегче! Увлеченная Никитюк устроила жаркие танцы на полу и стуле
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая вернулась на сцену шоу, сделавшего ее известной

Леся Никитюк снискала народную любовь и популярность после появления в знаковой для нее программе "Рассмеши комика" в 2011 году. С тех пор началась ее карьера на телевидение и головокружительный успех. И вот, через время звезда вновь возвращается на сцену, которая помогла ей приобрести известность и любовь украинцев. Горячими кадрами из нового выпуска шоу "Рассмеши комика" она поделилась в Instagram.

У 2011 году вместе со своей подругой Ольгой ведущая поучаствовала в развлекательной программе и выиграла 10 000 грн, а через год дуэту удалось рассмешить комиков на 50 000 грн. Через 8 лет теледива снова вернулась на шоу и воссоединилась с коллегой по дуэту, с которой ее пути после передачи разошлись. Леся опубликовала парочку весьма интригующих снимков. На одном из них она танцует на полу, а на другом – разместилась на стуле в провокационной позе.

"И вот, мы снова на арене. Спустя 8 лет. Я не знаю или у нас получится вас так сильно рассмешить как 8 лет назад, но я после выступления плакала! Ведь с Олей после Комика... наши пути разошлись, каждый пошел своей дорогой... и тут опять встретились на перекрестке. Спасибо нашим друзьям за возможность вспомнить то, что навсегда поменяло нашу жизнь!" - написала Леди Ле.

Леся, полегче! Увлеченная Никитюк устроила жаркие танцы на полу и стуле

Леся, полегче! Увлеченная Никитюк устроила жаркие танцы на полу и стуле

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси пришли в восторг от новости о том, что они снова увидят свою любимицу в стендапе.

  • Леся, полегче
  • Леся Агонь
  • Ты класс, просто SUPER STAR
  • Красавица
  • Круто
  • Красотка!
  • Я вас, Леся, обожаю!

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк поделилась эффектным фото в шляпе и показала роскошную линию декольте.

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