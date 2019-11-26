"Мытая-крашеная": Леся Никитюк озадачила сеть непростым выбором

Леся Никитюк умеет создавать интересный контент для своих поклонников – ее традиционные рубрики "образ дня", "сама сшила" и посты с искрометным фирменным юмором неизменно собирают десятки тысяч лайков в Instagram. Леди Ле порой демонстрирует откровенные образы и на зависть всем публикует снимки в бикини – ее идеальные формы стали давно предметом восхищения поклонников. Ведущая не боится показаться без макияжа – она неоднократно публиковала снимки без грамма косметики. Впрочем, на сей раз теледива решила поинтересоваться у подписчиков, какой лук им нравится больше – с мейкапом или без.

Леди Ле сделала коллаж из двух фотокарточек – на одной она предстала в естественном виде с влажными волосами. А на второй – при полном параде, с нежным макияжем и выразительными накрашенными глазами, выделенными скулами и укладкой.

"Добрейшее утро. Какая лучше? Голосуй!" - призвала Леся своих фолловеров, котрые тут же стали наперебой делиться мнениями.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Судя по количеству голосов, лидером опроса стало фото без макияжа, также многие поклонники заверили ведущую – она прекрасна в любом образе.

Мита-Крашена

Без ліпше

Ты и не накрашенная красивая, и накрашенная красивая!

Обе хороши

Вы всегда прекрасны

Лесечка, ты великолепно выглядишь всегда

Без макияжа, однозначно!

2 гарніше

Ты такая домашняя на первой фотке!

Ой, какая милая, мне 1

Я за обидві. Перша, то завжди, а друга - по настрою

Ты всегда красивая, не важно как накрасилась, что одела ... Ты прекрасна, спору нет

Скриншот комментариев

Напомним, что Леся Никитюк высказалась об избраннике и озвучила свой основной недостаток.