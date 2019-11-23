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Ноги-боги: Леся Никитюк в одном свитере похвасталась "бесконечными" ножками

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.11.2019 - 09:48
Ноги-боги: Леся Никитюк в одном свитере похвасталась "бесконечными" ножками
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая покорила поклонников соблазнительной фигурой

Леся Никитюк отлично провела время в столице Чехии Праге, куда отправилась вместе со своей мамой. Ведущая погуляла по живописному городу и насладилась местной кухней, а также посетила презентацию одного из автомобильных брендов, на которой также присутствовали Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов. Однако сейчас теледива уже вернулась в Киев и активно приступила к работе.

На своей страничке в Instagram Леди Ле поделилась эффектным снимком, вероятно сделанным в рамках фотосессии. На фото ведущая сидит в кресле в одном лишь сером свитере, соблазнительно закинув ногу на ногу и серьезно глядя в объектив.

"Люблю мою работу", - прокомментировала кадр Никитюк на английском языке.

Ноги-боги: Леся Никитюк в одном свитере похвасталась &quot;бесконечными&quot; ножками

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры принялись осыпать Лесю комплиментами, особенно восторгаясь ее длинными и стройными ножками.

  • Які ніжки...Красуня
  • Ну красавишна
  • Одни ноги
  • Лесяяяяя..... Ты очаровательна
  • длинноногая стильная и модная
  • Красуня
  • Какая у Вас длина ног?))
  • Очень очень красиво и девушка и одежда. Очень стильно
  • Але ж ноги!!!
  • Суцільна краса з перчинкою
  • Вот это я понимаю Ноги
  • Красивая
  • Ноги боги
  • Акцент на ножки!

Ноги-боги: Леся Никитюк в одном свитере похвасталась &quot;бесконечными&quot; ножками

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк в Праге не на шутку озадачила подписчиков.

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