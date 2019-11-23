Ноги-боги: Леся Никитюк в одном свитере похвасталась "бесконечными" ножками

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая покорила поклонников соблазнительной фигурой

Леся Никитюк отлично провела время в столице Чехии Праге, куда отправилась вместе со своей мамой. Ведущая погуляла по живописному городу и насладилась местной кухней, а также посетила презентацию одного из автомобильных брендов, на которой также присутствовали Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов. Однако сейчас теледива уже вернулась в Киев и активно приступила к работе.

На своей страничке в Instagram Леди Ле поделилась эффектным снимком, вероятно сделанным в рамках фотосессии. На фото ведущая сидит в кресле в одном лишь сером свитере, соблазнительно закинув ногу на ногу и серьезно глядя в объектив.

"Люблю мою работу", - прокомментировала кадр Никитюк на английском языке.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры принялись осыпать Лесю комплиментами, особенно восторгаясь ее длинными и стройными ножками.

Які ніжки...Красуня

Ну красавишна

Одни ноги

Лесяяяяя..... Ты очаровательна

длинноногая стильная и модная

Красуня

Какая у Вас длина ног?))

Очень очень красиво и девушка и одежда. Очень стильно

Але ж ноги!!!

Суцільна краса з перчинкою

Вот это я понимаю Ноги

Красивая

Ноги боги

Акцент на ножки!

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк в Праге не на шутку озадачила подписчиков.