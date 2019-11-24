Не ведусь на деньги: Никитюк заговорила об избраннике и рассекретила главный недостаток

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая никогда не была меркантильной

Леся Никитюк держит личную жизнь в строжайшей тайне. Ведущая не рассказывает о своих романах, но признаеться, что хочет крепкую и счастливую семью, правда, пока найти того самого ей не удалось. А пока Леди Ле с головой погружена в работу – недавно в эфир "Нового канала" вышо ее новое тревел-шоу "Le Маршрутка". Леся решила поделиться с журналистами "Фактов" откровениями и рассказать. Каким она видит мужчину рядом, а также упомянула о своем большом недостатке

Так, Леди Ле не любит жадных мужчин. А вот к рациональным, наоборот, относиться с симпатией.

"Есть рациональные мужчины, а есть жлобы. Первые — молодцы. Мужчина смотрит на чек и обращает внимание, сколько денег потратил. Он внимательный к расходам — это нормально. У жлоба вечно нет денег, он постоянно забывает кошелек, и у него ничего с карточек не уходит. Я сразу вижу жлоба. С таким мужчиной точно не смогла бы быть рядом", - признается она.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая заявляет, что она – абсолютно не меркантильный человек и никогда не будет с обеспеченным мужчиной ради подарков и финансовой выгоды. Ей большем по душе перспективный молодой человек, которого она готова поддерживать в начинаниях и всячески ему содействовать.

"Я не меркантильная, никогда не ведусь на деньги. Серьезно. Не пойду на свидание с богачом за подарки. Мне нравятся перспективные парни. Считаю, важно оценить потенциал мужчины перед тем, как влюбиться. Какая у него хватка, образование, готов ли он развиваться дальше?" - говорит Леся.

Она также назвала обязательные качества, которые ищет в мужчине. "Я сразу замечаю слабые места парней. Мужчина может быть только на старте карьеры, я готова ему помочь. Взамен же хочу получить его честность, порядочность. И никаких интрижек с другими женщинами", - перечислила теледива.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Леди Ле проговорилась о своем главном недостатке. Леся – вспыльчивый и импульсивный человек, ей сложно обуздать эмоциии.

"Знаете, какой главный мой недостаток? Эмоции. Они могут творить шоу в моей голове, просто "Санту-Барбару", способны запросто отключить рациональную часть меня. Во время эмоционального всплеска не способна объективно оценить ситуацию, могу обидеть человека. Потом я не то что извиняюсь перед ним, я себе простить не могу. Все мои плохие поступки, неверные решения и неправильные слова были на эмоциях", - сделала признание ведущая.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Она учиться контролировать себя. "Сейчас учусь контролировать себя — продышаться, никому не звонить, не писать, когда чувствую, что "закипаю". Понемногу получается…" - похвасталась она.

Напомним, что ранее Леся Никитюк откровенно рассказала о сложностях в школе.