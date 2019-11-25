Королева бензоколонки: Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в купальнике

Ведущая взбудоражила сеть жарким фото с заправки
Леся Никитюк с головой окунулась в работу - недавно на Новом канале вышло ее новое тревел-шоу "Le Маршрутка", в котором ведущая исколесила всю Украину на желтой маршрутке, показывая красивые и необычные места родной страны. К слову, не так давно Леди Ле призналась в откровенном интервью, что в школе ее часто дразнили из-за высокого роста и придумывали обидные прозвища. Однако сейчас она гордится своей внешностью и с удовольствием ее демонстрирует на пикантных фото.
Так, телезвезда поделилась на своей Instagram-страничке жарким снимком, сделанным на заправке. На нем Леся предстала в образе соблазнительной заправщицы и позирует на фоне своей маршрутки в одном лишь купальнике и с топливным пистолетом в руках.
Никитюк примерила эффектный купальный костюм темно-зеленого цвета с красной отделкой и высокой талией, который выгодно подчеркнул ее стройные формы. Пикантным кадром ведущая прорекламировала новый выпуск своего шоу, который выйдет в эфир 25 ноября.
"Прівєтіки. Ну ви поняли шо дивитись сьогодні. Новий Канал. 18.00. всім гарного понеділка!" - написала знаменитость.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики поспешили поделиться своим мнение о новом откровенном снимке Никитюк, восхищаясь ее фигурой.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк заговорила об избраннике и рассекретила свой главный недостаток.