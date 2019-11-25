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Королева бензоколонки: Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.11.2019 - 12:56
Королева бензоколонки: Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в купальнике
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая взбудоражила сеть жарким фото с заправки

Леся Никитюк с головой окунулась в работу - недавно на Новом канале вышло ее новое тревел-шоу "Le Маршрутка", в котором ведущая исколесила всю Украину на желтой маршрутке, показывая красивые и необычные места родной страны. К слову, не так давно Леди Ле призналась в откровенном интервью, что в школе ее часто дразнили из-за высокого роста и придумывали обидные прозвища. Однако сейчас она гордится своей внешностью и с удовольствием ее демонстрирует на пикантных фото.

Так, телезвезда поделилась на своей Instagram-страничке жарким снимком, сделанным на заправке. На нем Леся предстала в образе соблазнительной заправщицы и позирует на фоне своей маршрутки в одном лишь купальнике и с топливным пистолетом в руках.

Никитюк примерила эффектный купальный костюм темно-зеленого цвета с красной отделкой и высокой талией, который выгодно подчеркнул ее стройные формы. Пикантным кадром ведущая прорекламировала новый выпуск своего шоу, который выйдет в эфир 25 ноября.

"Прівєтіки. Ну ви поняли шо дивитись сьогодні. Новий Канал. 18.00. всім гарного понеділка!" - написала знаменитость.

Королева бензоколонки: Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в купальнике

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики поспешили поделиться своим мнение о новом откровенном снимке Никитюк, восхищаясь ее фигурой.

  • Лесечка ты прелесть
  • Дуже красива, фігура просто!!!
  • Очень красивая фигура
  • Шикарна, бомбезна
  • На мойку устроилась?
  • Подзаработать решила?
  • Леся вы огонь
  • Мабуть космічна зброя!!!
  • Купальник бомбезный
  • Ну ти крута
  • Класна маршрутка
  • Ле Маршрутка це просто шось з чимось
  • Воу, воу, що за дєвушка-пушка
  • Коли з "Новим каналом" не склалося, і прийшлося повертатися в хмельницький на роботу еротичної мийниці автомобілів

Королева бензоколонки: Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в купальнике

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк заговорила об избраннике и рассекретила свой главный недостаток.

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Новости Украины Леся Никитюкведущаяфигура
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