Королева бензоколонки: Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в купальнике

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая взбудоражила сеть жарким фото с заправки

Леся Никитюк с головой окунулась в работу - недавно на Новом канале вышло ее новое тревел-шоу "Le Маршрутка", в котором ведущая исколесила всю Украину на желтой маршрутке, показывая красивые и необычные места родной страны. К слову, не так давно Леди Ле призналась в откровенном интервью, что в школе ее часто дразнили из-за высокого роста и придумывали обидные прозвища. Однако сейчас она гордится своей внешностью и с удовольствием ее демонстрирует на пикантных фото.

Так, телезвезда поделилась на своей Instagram-страничке жарким снимком, сделанным на заправке. На нем Леся предстала в образе соблазнительной заправщицы и позирует на фоне своей маршрутки в одном лишь купальнике и с топливным пистолетом в руках.

Никитюк примерила эффектный купальный костюм темно-зеленого цвета с красной отделкой и высокой талией, который выгодно подчеркнул ее стройные формы. Пикантным кадром ведущая прорекламировала новый выпуск своего шоу, который выйдет в эфир 25 ноября.

"Прівєтіки. Ну ви поняли шо дивитись сьогодні. Новий Канал. 18.00. всім гарного понеділка!" - написала знаменитость.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики поспешили поделиться своим мнение о новом откровенном снимке Никитюк, восхищаясь ее фигурой.

Лесечка ты прелесть

Дуже красива, фігура просто!!!

Очень красивая фигура

Шикарна, бомбезна

На мойку устроилась?

Подзаработать решила?

Леся вы огонь

Мабуть космічна зброя!!!

Купальник бомбезный

Ну ти крута

Класна маршрутка

Ле Маршрутка це просто шось з чимось

Воу, воу, що за дєвушка-пушка

Коли з "Новим каналом" не склалося, і прийшлося повертатися в хмельницький на роботу еротичної мийниці автомобілів

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк заговорила об избраннике и рассекретила свой главный недостаток.