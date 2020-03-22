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Мислити позитивно: епатажна MARUV поділилася своїми секретами здоров'я

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.03.2020 - 12:03
Мислити позитивно: епатажна MARUV поділилася своїми секретами здоров'я
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Співачка розповіла, як підтримує організм під час епідемії

MARUV (Анна Корсун) знає толк в епатажі і перевтіленнях - співачка нерідко вражає своїх шанувальників яскравими виступами і зміною образів. Не так давно артистка перефарбувала волосся в блакитний колір, проте ледь фани встигли звикнути до такого іміджу зірки, як вона знову вразила їх, ставши справжньою Барбі у всьому рожевому - включаючи волосся. Під час епідемії коронавіруса і карантину вона вирішила поділитися своїми секретами здоров'я і гарного самопочуття.

MARUV опублікувала фото зі своєї нової фотосесії, на якому зображена в чуттєвому образі - ніжно-рожевому повітряному вбранні, а також панчохах на підв'язках і напівпрозорих довгих рукавичках. Співачка докладно розповіла, що допомагає їй підтримувати організм у цей непростий час.

За словами знаменитості, обов'язково треба переглянути своє харчування і не забувати про спорт.

Мислити позитивно: епатажна MARUV поділилася своїми секретами здоров'я

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

"Хочу з вами поділитися своїми секретами здоров'я, особливо в такий складний період, коли потрібно бути пильними в цьому питанні.

1. Найперше і найважливіше — це харчування! Ми — те, що ми їмо, і тому на період карантину краще стати вегетаріанцем, а ще краще вегетаріанцем - сироїдом. Я сама не сироїд, просто час від часу влаштовую собі такі тижні детокса. Саме таке харчування допомагає мені бути завжди в тонусі під час гастролей і дуже щільного робочого графіка. Це самий міцний і перевірений роками спосіб.

2. Ніякого цукру!!!!!!

3. Раз в тиждень влаштовую собі день голодування! Особливо круті можуть дозволити собі сухе голодування, але я поки що не з їх числа)))

4. Спорт. Тренування Табати або практикую йогу (зараз я роблю обидві). Ви можете подивитися щось в Ютубчику) Тренування Табати теж є в Ютубі різних видів і складнощів.

Мислити позитивно: епатажна MARUV поділилася своїми секретами здоров'я

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

5.Їм спіруліну і продукти де багато йоду. Йод-це паливо для щитовидної залози, яка відповідальна за виведення токсинів та іншого сміття з організму.

6.Позитивне мислення і пити багато води (я п'ю багато гарячої, хоча пишуть що це шкідливо, але за моїми відчуттями все відмінно, особливо після порції жирної їжі або при печії)", - написала MARUV.

Підписники подякували артистці за поради і пообіцяли постаратися дотримуватися їх.

Нагадаємо, раніше MARUV в панчохах і рожевому міні звернулася до всіх "кішечок" та привітала їх з Міжнародним жіночим днем.

Чуттєва MARUV в панчохах пікантно оголилася для гарячого фото MARUV в панчохах і рожевому міні звернулася до всіх "кішечок"
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