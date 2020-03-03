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Латексная Барби: MARUV обескуражила радикальной сменой имиджа

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.03.2020 - 14:36
Латексная Барби: MARUV обескуражила радикальной сменой имиджа
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Певица показала новые фото в непривычном имидже

MARUV (Анна Корсун) привыкла эпатировать публику не только своими "интеллигентными провокациями" и откровенными перформансами на сцене, но и постоянно сменой образов. Совсем недавно она окрасила волосы в голубой цвет и стала самой настоящей современной Мальвиной. Не успели поклонники привыкнуть к новому имиджу певицы, как она преподнесла им новый сюрприз. В этот раз Анна преревоплотилась в Барби, которая предпочитает розовые тона во всем – начиная от цвета локонов, и заканчивая одеждой.

Так, артистка опубликовала несколько провокативных кадров, на которых предстала в неожиданном амплуа. Например, на одном из фото MARUV надувает пузырь из жвачки и сидит на стуле, оперившись руками в розовых перчатках о его спинку. Для атмосферного кадра она надела парик с длинными волнистыми волосами бледно-розового оттенка и двумя игривыми хвостиками.

Латексная Барби: MARUV обескуражила радикальной сменой имиджа

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Второе фото – более горячее. На нем Анна позирует в розовом неоновом свете, а на ней – латексный корсет, подчеркнувший пышную грудь. Подпись к снимку была более, чем провокационной: "Моя киска без прописки
Налей мне виски
Налей мне виски".

Латексная Барби: MARUV обескуражила радикальной сменой имиджа

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Мнения поклонников кардинально разделились. Часть фанов посчитала, что в новом образе артистка выглядит эффектно, другие же заявила, что лук им кажется вульгарными.

  • Крутишка!
  • Симпатичная киска
  • Sexy
  • Я гадала каким же будет новый образ! И не отгадала, очень классный! После драматичных образов как в последних видео, сейчас совсем другой, такой игривый! Очень круто!
  • Прикольно
  • Длинные волосы классно
  • Огонь
  • Марувчик, ты огонь!
  • Харли Квин прямо
  • Вау! Шикарный образ. Очень красиво
  • Я не ханжа, и мне правда нравится Анина музыка, она талантливая исполнительница и просто приятная девушка, НО чем дальше, тем меньше в этой провокации интеллинентности.. Как то вульгарненько стало...

Скриншот комментариев

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