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Балийская богиня: MARUV в купальнике похвасталась беззаботным отпуском

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.01.2020 - 09:56
Балийская богиня: MARUV в купальнике похвасталась беззаботным отпуском
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Певица буквально не выпускала камеру из рук, чтобы запечатлить как можно больше прекрасных моментов

Скандально известная певица MARUV, которая недавно опубликовала фотоальбом ярких снимков с самыми эпатажными моментами со своего сольного концерта в одном из ночных клубов Москвы, на которых предстала в неизменных провокационных образах в латексных облегающих костюмах, а также на экстремально высоких каблуках, поделилась с подписчиками отпускными снимками.

Как выяснилось, исполнительница отправилась со с своим супругом Александром Корсунем на индийский остров Бали, который будто создан для райского отдыха.

Балийская богиня: MARUV в купальнике похвасталась беззаботным отпускомБалийская богиня: MARUV в купальнике похвасталась беззаботным отпуском

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Певица позировала в купальнике на фоне теплого океана, в джунглях, замысловатых балийских бунгало и даже не побоялась позировать в обнимку со слоном, заставив восхищаться природными красотами курорта и своей харизмой.

Балийская богиня: MARUV в купальнике похвасталась беззаботным отпускомБалийская богиня: MARUV в купальнике похвасталась беззаботным отпуском

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Подписчики пришли в восторг от снимков, которым щедро поделилась звезда и даже сравнили ее с восточной богиней:

  • Красотка
  • Сама нежность и красота. Богинистая Балийская Богиня
  • Королева
  • аййй красива
  • Обожаю
  • Хорошего отдыха
  • Прекрасные
  • На Бали конечно о*игенная природа, и вообще место необычное, судя по твоим фоткам
  • Анечка, такие классные с Сашей, ты ну просто вообще, я так рада, что ты отдыхаешь, ты реально заслужила этого

Стоит напомнить, что MARUV резко ответила на нападки хейтеров, которые атаковали ее подозрениями в нечестности. Она напомнила, что она из Украины и попросила не приписывать ее куда-либо еще.

А так же стоит напомнить, что не так давно вышел новый клип звезды в латексе, который буквально взорвал сеть (видео).

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Новости Украины MARUVМарув
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