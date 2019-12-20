Наш мышонок: Тина Кароль с экстремально глубоким декольте покорила редкой улыбкой

Тина Кароль не перестает покорять поклонниками своими “рождественскими образами” и новостями. Недавно украинская исполнительница посетила эфир программы “Сніданок з 1+1”, на котором блеснула действительно праздничным образом. Перед камерами певица позировала в шубе из искусственного меха черного цвета. При этом шубка декорирована народными разноцветными орнаментами, что смотрится очень ярко. В сети поклонники Кароль ласково назвали свою любимицу “гуцулочкой”.

Новый образ Тины применим, скорее, уже для новогодней вечеринки. Так, исполнительница презентовала свой новый аромат. Для торжественного вечера Кароль выбрала эффектное черное платье, которое подчеркивает все достоинства стройной фигуры своей обладательницы. Силуэтное платье украшено высоким разрезом, демонстрируя ножки исполнительницы. Также платье оголяет плечи и дополнительно “украшено” экстремально глубоким декольте. Образ получился в “стиле Кароль”. На ножках - черные босоножки. Волосы собраны в уже традиционные для исполнительницы голливудские локоны. Макияж сделан с акцентом на алые губы - еще одна бессменная фишка Тины.

Эффектная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Конечно же, поклонники Тины пришли в восторг от ее нового смелого образа. И поспешили засыпать ее приятными комплиментами:

“Лучшая”

“Какая же красивая улыбка”

“Такая сильно красивая”

“Бозеее, какой ты мышонок на 4 фотке”

“Самая красивая”

“Вы такая красивая”

“Потрясающая”

“Тина почему так исхудала?”

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Напомним, что Тина Кароль и Юлия Санина поразили чувственным дуэтом. Две известные украинские певицы записали совместную песню, которая стала официальным саундтреком к фильму "Віддана".