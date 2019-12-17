"Несите огнетушитель": Тина Кароль соблазняет длинными ножками на горячем фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица позирует в откровенном наряде и чувственной позе

Поклонникам поп-дивы Тины Кароль не до скуки - артистка регулярно балует их эффектными фото в роскошных или же откровенных нарядах, выпускает неожиданные дуэты - к примеру, с солисткой The Hardkiss Юлией Саниной, и подогревает слухи о своем романе с Даном Баланом. Новый кадр в Instagram певицы также вышел очень горячим и не на шутку взволновал фанатов.

На фото Тина запечатлена сидящей на полу в томной позе, опираясь одной рукой на стул. На артистке черное платье с ну очень пикантным разрезом на бедре и черные колготки, а красиво вытянутая ножка позволяет полюбоваться на соблазнительные изгибы ее фигуры во всей красе.

Волосы звезды красиво рассыпались по плечам, а сама она задумчиво смотрит на камеру.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчики пришли в восторг от жаркого снимка и принялись осыпать Кароль комплиментами.

Тина, ты что творишь

что за секси дрес,Тина?

Самая красивая, люблю тебя моя королева

Детка, ты просто пушка

Несите огнетушитель

Тина Григорьевна ну нельзя же быть такой

Невероятная

ГОРЯЧАЯЯЯ КАКАЯ

Какая красивая

Богиня

что вы творите, Тина Григооьевна?!

какиеееее ноги

ВАУ! Неперевершенна

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль и Юлия Санина поразили чувственным дуэтом. Две известные украинские певицы записали совместную песню, которая стала официальным саундтреком к фильму "Віддана".